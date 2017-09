Ernest Descals, Carme Magem i Esteve Manubens exposen a Art al Jardí

El jardí de la casa de la família Fornells Uró a Pineda de Bages és com un oasi d'art a les proximitats de Manresa, una ciutat on és molt complicat que els artistes puguin trobar un espai per exposar. Des de fa quatre anys aquesta família converteix el jardí de casa seva en una galeria a l'aire lliure, i ja ha organitzat una trentena d'exposicions. Aquest cap de setmana serà el torn de Carme Magem, Ernest Descals i Esteve Manubens, que presentaran, cadascun, una desena de pintures en la penúltima mostra del cicle d'enguany.

Descals, pintor manresà amb força repercussió internacional, oferirà un recull de quadres de diferents paisatges urbans de Manresa, del Berguedà, de Budapest, Praga i Sitges elaborats durant el 2017.

La santvicentina Carme Magem, docent a l'escola D'ART Guimerà, exposarà diferents temàtiques i èpoques, com per exemple unes obres sobre uns músics. La tècnica que ha emprat també és variada: uns quants collages, pintura a l'oli i tinta sobre paper.

D'altra banda, Manubens, que presentarà els seus quadres per primera vegada en aquest cicle, donarà a conèixer un seguit de retrats forjats a través de la tècnica del pastel. «És una tècnica que no s'utilitza gaire. Els seus quadres tenen lluminositat i una gran claror», opina l'organitzador del certamen, Jaume Fornells. En l'exposició també hi tindran cabuda els seus treballs fets amb carbó i olis.

Segons Fornells, els tres artistes es complementen entre ells i tenen un estil propi. «Són inconfusibles. I això només passa quan els pintors arriben a la seva plenitud», destaca.

En el jardí es dóna un ambient distès i agradable on artistes i espectadors poden conversar sobre les pintures exposades. «A la gent li agrada que hi hagi els artistes i poder xerrar sobre les seves obres», assenyala Fornells. «Molta gent li fa respecte entrar en una galeria d'art, aquí en el jardí és diferent. L'ambient és ideal», opina Magem.

En sintonia, Descals apunta que «és un dels pocs llocs on es pot veure pintura a prop de Manresa. I el marc és únic, inigualable».