El Festival de Sitges presentarà 15 estrenes mundials i europees

El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges presentarà per a l'edició d'enguany una secció oficial amb 15 estrenes mundials i europees, entre les quals destaquen films de molta qualitat cinematogràfica com L'habitant, Muse, The Cured i la coreana Real, entre d'altres.

Segons va informar ahir el certamen, a més hi haurà vuit estrenes a la secció de Noves Visions, en la qual les produccions nacionals cobren importància; cinc primícies en la Secció Òrbita en la qual Àsia segueix demostrant la seva potència amb films com The Battleship Island; cinc estrenes mundials en la secció Panorama com Beyond Skyline, Creep 2 i Stephanie. Es completen les estrenes amb els documentals Dràcula Barcelona i World of Darkness; quatre en la secció Midnight-X-Treme, amb marcat gust llatinoamericà, i l'estrena mundial de The Súper en sessió especial.

La secció oficial acollirà l'estrena mundial de Muse, dirigida per un dels directors incondicionals del festival, Jaume Balagueró.

Les estrenes mundials de la secció oficial es completen amb Errementari, última producció d'Álex de la Iglesia i Carolina Bang; la comèdia d'humor negre Matar a Déu, dirigida per Albert Pintó i Caye Casas; L'habitant, un malson demoníac en el qual es veuen envoltades tres germanes que troben al soterrani de la casa d'un senador corrupte una jove amb signes d'haver estat torturada; i la comèdia surrealista de Regne Unit Gloves Off, que mostra com un grup de marginats planta cara a l'adversitat.