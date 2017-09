L'exposició sobre envelats s'inaugura a la Plana de l'Om

Després de l'homenatge a l'ajuntament, bona part dels assistents van arribar-se a l'espai Plana de l'Om per ser a la inauguració de l'exposició L'Envelat. Arquitectura singular i símbol de la Festa Major, organitzada pel departament de Cultura i l'Institut Ramon Muntaner. El comissari, Francesc Albardaner, va dur a terme una visita guiada i va explicar com l'envelat, una estructura «genuïnament catalana», va ser un element imprescindible en els actes culturals del país. «No hi havia una festa major a Catalunya sense un envelat». A la mostra s'hi pot veure des del procés de construcció fins als diversos tipus d'envelats.