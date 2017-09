La tercera edició del Festival Màgic s'escampa pel centre de Manresa

Manresa amb m de màgia. La tercera edició del Festival Màgic es va escampar ahir pel centre de la capital del Bages amb actuacions, un concurs de joves mags i tallers adreçats als més petits. La jornada es va desenvolupar entre la plaça de Sant Domènec i els carrers del voltant, el teatre Conservatori i l'Espai Sant Domènec. En aquest últim indret, tres mags de l'associació de mags de la Catalunya Central ensenyaven diferents jocs utilitzant bàsicament cartes i cartolines, que els assistents seguien amb atenció. Tot i que aquesta activitat estava pensada per a nens, no hi havia límit d'edat i no era estrany veure-hi pares i fills compartint els jocs. Per tal de donar cabuda a més gent, els tallers es van fer en sessions de vint-i-cinc minuts.

Paral·lelament, al teatre Conservatori arrencava el concurs de joves mags, amb una única representació del Bages, la d'iMAGIAna't, nom artístic de Néstor Bravo i Miquel Pérez, de Manresa i Sant Salvador de Guardiola, respectivament. Com que l'entrada era lliure, al llarg de les actuacions es podia veure moviment de gent amunt i avall per poder compaginar el ventall d'activitats que oferia el festival. I mentre al teatre continuava el concurs, a la plaça Sant Domènec el Mag Arnau feia una demostració de màgia de prop per a la qual va demanar la col·laboració de diversos voluntaris. La calor que feia després del migdia va provocar que molta gent busqués l'ombra. A la tarda, les actuacions i activitats al carrer van continuar.

A banda de promoure el món de la màgia, que els últims temps ha agafat més protagonisme, el Festival Màgic també té l'objectiu de potenciar la dinamització comercial del centre de la ciutat. A més de les actuacions que es van anar succeïnt al llarg del dia, a la plaça Sant Domènec també hi havia instal·lades diverses veles en les quals es podien trobar productes de màgia.