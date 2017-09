Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras debuten en el llarg amb «7 raons per fugir»

Els manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras s'estrenaran aquest octubre en la direcció del seu primer llargmetratge, la comèdia negra 7 raons per fugir (de la societat), que es rodarà en català i en castellà a Manresa, Berga i Terrassa, i que tindrà un repartiment coral que encapçalen noms com Emma Suárez, Sergi López i David Verdaguer.

Amb un guió de Soler, que parteix de la seva reeixida trilogia de les Contres ( Contra el progrés, Contra l'amor i Contra la democràcia), el dramaturg manresà signa una història que «aborda els pilars de la societat», explicava ahir a aquest diari. L' opera prima dels manresans dissecciona aquesta societat a través d'una mirada calidoscòpica dividida en set fragments diferents però vinculats, com són, apunta Soler, «la família, la propietat, el compromís, l'ordre, el progrés, la solidaritat i el treball». La coproducció del film és de les barcelonines Compacto, cooperativa audiovisual amb Aritz Cirbián al capdavant, i No Hay Banda, amb Martín Samper.

Arribar fins aquí ha estat, subratlla Soler, una conseqüència de l'èxit del curt Interior.Família, basat en una escena de l'obra teatral Contra la democràcia, que els tres manresans van rodar el febrer del 2014 i que ha gaudit d'una excel·lent carrera en els circuits de festivals nacionals i internacionals. En el certamen de Canes de l'any passat, on Esteve Soler cobria la informació per a aquest diari, el dramaturg va contactar amb Martín Samper, a qui va passar el guió de 7 raons per fugir. Samper el va compartir amb Aritz Cirbián (amb qui ja havien col·laborat a El camí més llarg per tornar a casa , de Sergi Pérez, premi Gaudí a la millor pel·lícula de parla catalana 2015) i van decidir tirar-ho endavant. Segons explicava ahir Cirbián a aquest diari, ho van tenir clar amb una primera lectura de guió: «La història és fantàstica; vaig devorar el guió, i ara, després de quaranta lectures, encara ric».

Coneixedors de la trajectòria teatral de Soler, del seu humor àcid, compara el to de 7 raons per fugir amb el de la reeixida Relatos salvajes, de l'argentí Damián Szifron. I ho fa perquè, diu, la del manresà és també una història «glocal: en aquest cas, humor català però alhora molt universal». Les Contres ho corroboren: traduïdes a una vintena d'idiomes i representades en una trentena de països. El següent pas, explica Cirvián, va ser buscar el millor elenc possible i «la resposta dels actors i actrius, quan van llegir el guió, va ser fantàstica. Tenim un repartiment de primer nivell», apunta Cirvián. A Suárez, López i Verdaguer s'hi ha de sumar un nom «potent» (encara per anunciar) junt amb Francesc Orella, Vicky Peña, Aina Clotet, Ramon Fontserè i Antonio Resines, part del repartiment fet públic ahir per Variety, a Sant Sebastià, on Emma Suárez integra el jurat del festival.



Manresa: el 60 % del rodatge

Que al capdavant de la direcció hi hagi un trio de directors no és «una fórmula habitual» però «per què no? A ells els funciona», diu Cirvián. 7 raons per fugir començarà el rodatge a Berga, el 6 i 7 d'octubre i continuarà a Manresa durant dues setmanes, a partir del 16 d'octubre. «En el 60 %, la filmació es farà a la capital del Bages», confirmava ahir Cirvián, que agraïa, com Soler, el suport i la implicació de l'Ajuntament de Manresa. El rodatge serà íntegrament en interiors i la previsió és que el film s'acabi de gravar a mitjan novembre. Es necessitaran figurants. Com a màxim, els productors volen que la pel·lícula arribi a la gran pantalla a la tardor del 2018.