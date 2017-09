El Kursaal suspèn la funció de 'Carmina Burana' prevista per diumenge

El teatre Kursaal ha suspès la representació de 'Carmina Burana' programada per aquest proper diumenge per tal de no coincidir amb el referèndum sobiranista català. Segons fonts de l'equipament cultural, la suspensió s'ha fet sense data per recuperar la funció, de manera que no es descarta recuperar-la de cara a la temporada que ve.

La funció és d'una gran complexitat, ja que implica la participació d'un gran nombre de cantaires, que formen part de la Coral Cantiga, el Cor de Cambra de Granollers i Exigim Realitat.