L'obra «Contra la democràcia» es representa a Madrid

? Les casualitats existeixen. Esteve Soler ha estrenat a Madrid Contra la democràcia, al teatre Galileo, una obra «pensada per generar debat» que ha rebut molt bones crítiques i que arriba a la capital espanyola en un moment de màxima tensió entre Catalunya i l'estat espa-nyol. Ha estat, diu Soler, «una coincidència». Contra la democràcia és una «obra política però que no pren partit polític», estrenada pel dramaturg manresà el 2011. A Madrid es podrà veure fins al 8 d'octubre i la dirigeix Antonio C. Guijosa.