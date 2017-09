Una pel·lícula que és una «gran oportunitat» i que neix de l'èxit del curt «Interior. Família»

«En els últims mesos, el projecte s'ha disparat i ha crescut moltíssim. Nosaltres, inicialment, comptàven rodar una producció molt més petita», explica Soler. Però 7 raons per fugir s'ha convertit, afirma, «en una gran oportunitat, amb actors i actrius increïbles que ens han fet confiança llegint el guió i apostant per una producció totalment independent». Per a Cirvian, el film té la sort de sumar un elenc «valent amb ganes d'afrontar papers provocadors i divertits».

Però la provocació i l'humor àcid són marca de la casa. Una de les escenes més afortunades de l'obra Contra la democràcia, en què uns pares anuncien al seu fill que tenen intenció de matar-lo perquè la concepció no va ser la desitjada, es va convertir en el curt Interior. Família, gràcies al qual ara començarà el rodatge del llarg 7 raons per fugir (de la societat) i que, inicialment, Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras havien titulat Interior. Societat.

Interior. Família es va rodar el febrer del 2014 amb els actors Francesc Orella, Rosa Cadafalch (els pares) i Adrià Díaz (fill). Xavier Gil i Anna Lafont completaven l'equip de producció.