La premiada banda canadenca Arcade Fire actuarà el 21 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona, i el 24 al WiZink Center de Madrid, en la gira de presentació del seu cinquè i últim disc d'estudi, Everything Now. Les entrades es podran adquirir en la prevenda del web de Live Nation aquest dijous a partir de les 10 del matí i divendres, en venda general, a la resta de les plataformes de distribució oficials de la seva xarxa.

Des del llançament el 2004 del seu primer àlbum d'estudi, Funeral, l'extens grup capitanejat per Win Butler i Régine Chassagne ha crescut en fama i prestigi. Van guanyar el Grammy al millor àlbum de l'any pel seu disc The suburbs (2010). L'oficina de management de la banda va recordar que Arcade Fire col·labora de manera activa amb Partners In Health