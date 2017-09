La Farsa i el Kursaal suspenen els espectacles del dia 1 pel referèndum

La representació del Carmina Burana de Carl Orff, a càrrec de la Coral Cantiga, el Cor de Cambra de Granollers i Exigim Realitat, prevista per al diumenge 1 d'octubre a les 6 de la tarda al teatre Kursaal de Manresa, ha queda suspesa a causa de la complexitat logística que representa per a la companyia moure músics i cantaires el dia que hi ha convocat el referèndum. El Kursaal es posarà en contacte en els propers dies amb les persones que ja hagin adquirit entrades de l'espectacle per recuperar l'import de les entrades.

A Berga, les dues obres de microteatre organitzades per La Farsa per al cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre ( En punt mort i Passatgers) al cine Catalu-nya, canvien de data per «la situació política excepcional del país». La doble sessió es farà el dimecres 1 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre.