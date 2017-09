La Fura dels Baus protagonitzarà la cloenda del festival de cinema de Sitges

La cloenda de la 50a edició del festival de cinema fantàstic de Sitges tindrà com a protagonista la Fura dels Baus, que presentarà un espectacle a l'àrea de la Fragata. El muntatge homenatjarà diversos mites del cinema fantàstic i es farà el dissabte 14 d'octubre (21.30 h). L'objectiu és «compartir amb el públic i amb Sitges un esdeveniment especial amb una gala oberta a tothom». Durant la gala es lliuraran alguns dels premis més rellevants del festival. La resta de guardons es reservaran per a la sessió de cloenda, que es farà a l'auditori amb la projecció de The Lodgers, el mateix dissabte.