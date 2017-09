Olesa suspèn pel referèndum el concert de Roger Mas i la Sant Jordi tot i el desacord del solsoní

Roger Mas i la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona no actuaran el dissabte al vespre al teatre de La Passió d'Olesa de Montserrat. Havia de ser un dels plats forts de la celebració del 60è aniversari de l'ACF Olesa Sardanista, però l'organització ha decidit suspendre el concert per la incertesa que els esdeveniments polítics al voltant del referèndum de l'1 d'octubre impedeixin poder dur a terme l'actuació. «El teatre és un col·legi electoral i no sabem si els Mossos d'Esquadra el precintaran o si la gent l'ocuparà per poder celebrar el referèndum», explica el president d'Olesa Sardanista, Pere Salvador.

I davant d'aquesta situació han decidit anul·lar el concert. «Ara, en mitja hora, pot canviar tot radicalment. No serà un dissabte al vespre normal i no sabem com reaccionarà la gent. Depèn el que passi no vindrà ningú al concert. Ens dol i sap greu però creiem que aquesta és la millor opció», destaca Salvador.

Però el cantautor solsoní i la Sant Jordi s'han mostrat «sorpresos» i en «desacord» amb la decisió presa per l'organització tot i que, com explica Mas, encara busquen «una solució». És per això que en el comunicat que han emès conjuntament els artistes es diu que «entenem que la raó és que la policia té ordres de tancar i precintar La Passió d´Olesa aquest cap de setmana perquè és col·legi electoral en el referèndum que celebrarem aquest diumenge 1 d´octubre. Aquests dies ens estem jugant les nostres llibertats i la democràcia. Anar tots a votar aquest diumenge, cadascú al seu punt de votació i també a La Passió d´Olesa, és la millor manera de defensar-les. Amb fermesa, pacíficament, i sense por».

Salvador assenyala que, des de l'organització, no s'han plantejat buscar un altre escenari per dur a terme el concert perquè es necessiten unes «dimensions considerables, amb més de 15 músics a l'escenari». Però esperen que en un futur pròxim, passat el referèndum, puguin «quadrar agendes» amb els artistes i actuïn a Olesa «com més aviat millor».