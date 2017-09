Sant Llorenç aposta per la paraula en la nova programació de tardor

Promoure espectacles amb la paraula com a protagonista en espais singulars del territori és l'objectiu del Festival En Veu Alta (EVA), que arriba per primera vegada al Berguedà. El certamen s'integra en la programació cultural de tardor del monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. Durant tots els dissabtes d'octubre, aquest espai del patrimoni cultural que l'ajuntament, el Consell Comarcal i l'entitat Civitas Cultura s'han proposat dinamitzar, acollirà vuit espectacles de narració i tradició oral adaptats a l'actualitat per diversos professionals del món del teatre.

La promotora del certamen que va néixer fa 13 anys al Penedès, Jordina Biosca, va assegurar ahir durant la presentació del nou cicle cultural que «l'espai del monestir s'adiu perfectament amb la filosofia de l'EVA», i es mostrava satisfeta de poder treballar conjuntament amb l'entitat Civitas Cultura, que ha estat l'encarregada de programar l'activitat cultural durant el darrer any al monestir. «Les propostes que es podran veure a Guardiola de Berguedà tenen la paraula com a única eina comunicativa, intentant que la resta d'elements escènics siguin totalment prescindibles», assegurava Biosca. Per arribar a tots els perfils, cada dissabte hi haurà una doble sessió: una primera, a les 5 de la tarda, dirigida al públic infantil i familiar; i una segona, a les 7, per a adults. Ada Cusidó, Assun Planas, Mònica Torra i la mateixa Jordina Biosca són algunes de les protagonistes que passaran per l'espai durant aquesta tardor.

El responsable de Civitas Cultura, Toni Puig, va detallar que s'ha apostat per integrar el festival EVA a la programació de tardor, donant-hi un pes molt destacat, perquè «es tracta d'una oferta que ens interessa promoure». A més a més, va recordar, «ens agrada col·laborar amb altres col·lectius». La voluntat és continuar col·laborant amb el festival de la paraula properament. «Volem que la gent tingui ganes de venir al monestir i que a la vegada generin un criteri propi de que els agrada i el que no», van coincidir Puig i Biosca.

L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, i la tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Imma Espel, van assegurar que l'administració continuarà apostant per la dinamització de l'espai.