Manresa serà una de les 19 ciutats on es podrà veure la primera Producció Nacional de Dansa, un espectacle que s'estrena avui al Mercat de les Flors de Barcelona i que posteriorment farà gira per 18 municipis catalans. El divendres 3 de novembre a les 9 del vespre passarà per la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa.

Per tal de visibilitzar, compartir i apropar a públics més amplis, els creadors del país, el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la coordinació i producció executiva del Mercat de les Flors i el suport i la complicitat de 18 teatres municipals, posa en marxa la Producció Nacional de Dansa (PND). La PND s'integra dins les mesures establertes al Pla d'Impuls de la Dansa 2016-2017 promogut pel departament de Cultura per al desenvolupament del sector, i concreta accions específiques per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, a més de crear ocupació de qualitat i fomentar més difusió en l'esfera pública de la dansa per generar nou públic. El conseller de Cultura, Lluís Puig, va remarcar que «el Pla d'impuls a la dansa no serà flor d'un dia i tindrà continuïtat». La producció oferirà un programa doble dels coreògrafs Roser López Espinosa –que estrenarà L'estol– i Thomas Noone –amb Many–, els quals van ser escollits per concurs públic d'entre vuit projectes presentats.