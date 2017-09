Mor als 91 anys Hugh Hefner, fundador de Playboy

El carismàtic fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, ha mort avui als 91 anys a casa seva, la Mansió Playboy de Los Angeles, segons ha informat la seva empresa. Hefner ha mort per causes naturals, tal i com ha detallat Playboy Enterprise, l'empresa matriu de l'imperi Playboy.



A més, el compte de Twitter de Playboy ha publicat una foto de Hefner i ha destacat una de les seves cites: "La vida és massa curta per estar vivint el somni d'una altra persona".





American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017

Nascut a Chicago el 1926, Hefnerdesprés que els directius de la revista Esquire li neguessin un augment de cinc dòlars en el seu sou. La protagonista del primer número de Playboy en aquest 1953 va ser la diva Marilyn Monroe, amb una foto de portada en què apareixia vestida, però completament nua en un llit de vellut vermell a les pàgines interiors.Playboy,, va néixer com un desafiament als conservadors codis morals que regien als EUA en aquest llavors. "Quan Hef (Hugh Hefner) va crear Playboy, ho va fer per defensar la llibertat personal i sexual en un moment en què els Estats Units eren dolorosament conservadors. La nuesa va jugar un paper en el debat sobre les nostres llibertats sexuals", va afirmar la plantilla de Playboy en un comunicat en 2015, després d'anunciar l'abandonament dels nus.Sota la direcció de Hefner, Playboy va seguir transgredint ambd'octubre de 1971; o quan al novembre de 1975 va mostrar la model Patricia Margot McClain a punt de masturbar-se en un cinema. Amb els anys, però, Playboy va anar perdent el seu caràcter provocador, a mesura que el país també va ser deixant enrere gran part del seu tabús sexuals i la seva puritana sensibilitat.Playboy tambéa personatges de la talla del mort líder cubà Fidel Castro; el president sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, durant el seu enfrontament amb Ronald Reagan el 1983; o Martin Luther King després de rebre el Nobel de la Pau. En les seves pàgines, a més, va publicar Gabriel García Márquez el conte "El ahogado más hermoso del mundo" l'any 1971 i Hunter Thompson va avançar el 1983 part del seu llibre "La maledicció de Lono".Conegut peri la seva vida estrafolària envoltat de dones molt més joves que ell, Hefner va admetre una vegada que durant algun temps va mantenir relacions amb onze de les dotze "conilletes" de portada de cada any .Hefner solia tenir diverses parelles alhora i algunes s'instal·laven en la Mansió Playboy, com les bessones Kristina i Karissa Shannon, amb les que el fundador de Playboy va mantenir una relació en 2008El fundador de Playboy es va casar tres vegades i va tenir quatre fills, una d'ells, Christie, es va fer càrrec del decadent imperi del seu pare a principis dels anys vuitanta disposada a eliminar els negocis ruïnosos de la companyia.Hefner es va casar per primera vegada en 1949 amb Mildred Williams, amb la qual va tenir dos fills i de la qual es va divorciar en 1959. Després de, el 1989 es va tornar a casar aquest cop amb la "conilleta" Playboy d'aquell any, Kimberley Conrad, 36 anys més jove que ell, amb la qual va tenir dos fills i de la qual es va separar el 1998.La seva última esposa va ser Crystal Harris, "conilleta" Playboy al desembre de 2009. Ella tenia 26 anys i ell 86 quan es van casar el 2012.Hefner va adquirir el 1970 la Mansió Playboy situada als turons de Holmby Hills, de Los Angeles, propietat que va vendre el 2016 per 100 milions de dòlars a Daren Metropoulos encara que hi ha seguit vivint fins la seva mort.