Nena Daconte torna a Manresa per encetar el cicle El Club de la Cançó

Mai Meneses, coneguda com a Nena Daconte, va surfejar per la cresta de l'onada de la música espanyola durant anys. Cançons com Tenía tanto que darte i En qué estrella estará sonaven per totes les ràdios d'arreu de l'Estat espa-nyol i acaparava elogis i premis, com l'Ondas a l'Artista Revelació (2006) i el Disc d'Or amb He perdido los zapatos. Ara tornarà a actuar a Manresa per quarta vegada, després que ho fes el 2004, el 2006 i el 2008. Trepitjarà la Sala Petita del Kursaal avui a les 9 del vespre en un concert que servirà per engegar una nova temporada del cicle del Club de la Cançó.

«Em fa molta il·lusió tornar a Manresa. Encara recordo quan vaig tocar per primer cop a El Sielu el 2004». Aquesta vegada Nena Daconte oferirà una actuació en acústic, on repassarà temes dels quatre discos que ha publicat – He perdido los zapatos (2006), Retales de carnaval (2008), Una mosca en el cristal (2010) i Sólo muerdo por ti (2013). El repertori serà un mixt entre temes més coneguts i d'altres que no ho són tant però que «són molt especials per a mi».

La cantant ha estat uns quatre anys aproximadament en silenci, lluny dels focus i dels escenaris. Però Nena Daconte vol tornar a deixar la seva empremta en la música pop espanyola i, en els mesos següents, es publicarà el seu nou àlbum. «Tinc el disc quasi gravat, només em falten quatre temes», assenyala. En el nou treball farà una mirada al passat. «Després d'una gran pujada i un llarg viatge, he tornat als orígens. No m'ha costat gaire, ha estat un procés natural. He tornat a compondre, he eliminat la palla i ha tornat a sortir la meva essència».