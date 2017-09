«És un reconeixement a tots els qui treballem en la trinxera de l'humor»

Els premis, diu, «sempre es posen bé», i si, a més, coneixes qui hi ha al darrere i mires la llista dels qui t'han precedit, encara més. Com Ryszard Kapuscinski i Sami Naïr. Però no per això deixa de «sorprendre». El dibuixant berguedà Jaume Capdevila Kap (Berga, 1974), una de les veus més reputades en la història de l'humor gràfic del país, és el guanyador del Premi LiberPress 2017 pel seu compromís amb la llibertat d'expressió. La cerimònia es farà el 6 d'octubre a l'Auditori de Girona.

Kap, col·laborador d'aquest diari, de La Vanguardia, d'El Mundo Deportivo, de revistes catalanes, franceses i italianes, rep el LiberPress entenent-lo com un premi «a l'humor com a eina per comprendre la realitat i fer accessibles idees que no sempre són fàcils». Premi Internacional d'Humor Gat Perich, el 2009, i Premi Notari de l'Humor de la Universitat d'Alacant, el 2015, el dibuixant berguedà creu que l'atorgament del LiberPress supera la seva persona: «és un reconeixement a tots els professionals que treballem en aquesta trinxera que és l'humor, que no és a primera línia de guer-ra, però sí que és una feina incòmoda on reps clatellades per dir el que incomoda». I «suposo», diu, que és també un premi per «tots els saraus on estic ficat» com, per exemple, la presidència de Dibuixants sense Fronteres. I fidel a la modèstia i a la subtil ironia que el caracteritza, remarca que, al capdavall, «el que faig és una vi-nyeta, no té gaire èpica. Però hi puc dir la meva i compartir-ho». Que sigui un premi pel seu compromís a la llibertat d'expressió, en el moment actual, significa reivindicar-la com «un dret bàsic, la primera de les llibertats, la de pensar. Però llibertat vol dir tolerància a les idees diferents, dels que no pensen com nosaltres».