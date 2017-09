Mor als 90 anys el director i productor de cinema Antonio Isasi-Isasmendi

El director i productor de cinema Antonio Isasi-Isasmendi va morir dimecres, als 90 anys, segons va informar ahir l'acadèmia del cinema espanyol. Nascut a Madrid el 1927, va viure de jove a Barcelona i actualment residia a Eivissa. Guanyador del Goya d'Honor l'any 2000, va iniciar la seva trajectòria professional a l'estat amb pel·lícules d'acció com La huida (1955) i la va internacionalitzar amb La máscara de Scaramouche (1963), dirigint actors com Karl Malden, Elke Sommer i Jack Palance. En la seva filmografia destaquen treballs com Pasión bajo el sol, un drama rural del 1956; Rapsodia de sangre (1957); La mentira tiene cabellos rojos (1960); Tierra de todos (1961), Vamos a contar mentiras (1962); Estambul 65; Las Vegas 500 millones i Un verano para matar (1972).