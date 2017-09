La poesia de Sònia Moya tanca avui a l'Espai Memòries «Néixer a Manresa»

La sisena temporada de l'Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa s'ha dedicat a Néixer a Manresa, 1930-1960. Tal com explica Francesc Vilà, director de l'equipament, el treball pluridisciplinari a l'entorn aquesta temàtica, amb les aportacions d'un grup de testimonis, essencialment llevadores, ha posat l'accent en el canvi de l'atenció sanitària en el moment del part. Ara que l'exposició, que ha tingut una «molt bona» resposta del públic, ja s'ha retirat, el ressopó de la temporada el posarà avui (20.30 h) l'espectacle Intersecció de conjunts, bastit a partir de la poesia que Sònia Moya va començar a parir en saber que esperava una criatura.

El muntatge, que es va estrenar pel Tocats de Lletra del 2014, va néixer de l'oportunitat que va veure la terapeuta Àngels Torras de posar en contacte dues parelles artístiques, formades per la poetessa Sònia Moya i el guitarrista Pau Ruiz i la cantant Celeste Alías i el pintor Txema Rico, que gairebé van coincidir en l'experiència de la maternitat-paternitat amb la Júlia i el Teo, respectivament, que es porten nou mesos. Moya assenyala que el projecte «està vertebrat en els poemes del meu darrer llibre [Témenos Edicions, 2017], però llavors encara no era una realitat i vam construir l'espectacle plegats, és la nostra criatura. És multidisciplinari perquè està construït des de quatre mirades: la poesia, la guitarra, la veu i les arts plàstiques». Torras, que va acompanyar en l'embaràs les dues parelles, presentarà avui l'acte.

L'experiència de la maternitat que la poetessa exposa a Intersecció de conjunts és «positiva, però m'agrada parlar de tot, d'allò que té més bona premsa i també d'allò més fosc. Com de quan et converteixes en mare i sorgeixen records de la infantesa, enterrats en l'oblit». Moya fa poesia de pensaments que «em sembla interessant compartir» des de la quotidianitat de posar rentadores fins al rosa omnipresent en els regals que ja semblen decidir el camí de la nena, passant per les ungles que creixen massa ràpid.

Poder presentar l'espectacle en el marc de Néixer a Manresa és per a Moya, nascuda a Cerdanyola del Vallès, «una idea preciosa», primer perquè «compten amb un art tan minoritari com la poesia» i segon perquè «em va fer sentir de nou també una mica filla de Manresa, on he nascut poèticament».



Més maternitat



L'exposició del projecte Néixer a Manresa, liderat per Conxita Parcerisas, Francesc Comas i Pilar Priego, es va acabar la setmana passada per encabir el muntatge, diu Vilà, que també serà el preludi de la temporada vinent de l'Espai Memòries, en la qual es continuarà amb el mateix tema de treball, però des d'un vessant més social.