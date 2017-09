Vilanova de Sixena denuncia al Suprem els consellers Vila i Puig

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena ha denunciat al Tribunal Suprem (TS) els consellers de Cultura Santi Vila –ara a Empresa i Ocupació– i Lluís Puig –actual titular del departament– per desobediència i prevaricació. Segons va comunicar el lletrat de l'Ajuntament, Jorge Español, la denúncia es va presentar dilluns en contra dels consellers perquè no han lliurat les 44 peces d'art del monestir de Sixena que estan dipositades al Museu de Lleida i que són objecte de l'execució provisional de la sentència del jutjat de primera instància número 1 d'Osca. Ara la Sala del Suprem ha demanat a la fiscalia que avaluï la seva competència i el contingut de la denúncia com a pas previ a la seva admissió.

A la denúncia de Vilanova de Sixena es recorda que els consellers Vila i Puig van ser advertits pel jutjat número 1 d'Osca sobre que si no lliuraven les peces d'art al monestir de Sixena podrien incórrer en una responsabilitat penal, almenys per un delicte de desobediència a l'autoritat judicial. Segons l'advocat de Vilanova de Sixena, els dos consellers han fet cas omís de l'ordre de lliurament de les 44 peces d'art el 2015.