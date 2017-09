Pluja de lletres per al Sant Jordi igualadí

«El dia que les lletres prenen la paraula». Aquesta és la frase escollida pel Mercat de Lletres d'Igualada que anuncia la sisena edició d'un certamen on la literatura, els llibres i la lectura seran la tripleta protagonista del Sant Jordi igualadí, un esdeveniment cultural referent a la Catalunya Central. El Mercat pretén estendre la màgia de les lletres i el gust per la lectura a la gent. Per això, tindrà la presència d'escriptors i il·lustradors de totes les edats i gèneres, consagrats, mediàtics, locals, i infantils d'arreu de Catalunya i de la comarca en un exercici per seguir acostant la literatura a tots els públics.

La principal novetat d'enguany són els canvis d'ubicacions. El Mercat de Lletres deixa el Museu de la Pell i es trasllada a la plaça de Cal Font, un espai més cèntric. I la biblioteca estrenarà zones interiors i exteriors, com les encavallades, testimoni del seu antic passat com a fàbrica tèxtil. «El Mercat se situa en un punt neuràlgic del municipi i potenciarem els espais que ens ofereix la biblioteca i que estan totalment preparats per dur a terme qualsevol activitat», explica una de les organitzadores, Montse Lobato, de la Biblioteca Central d'Igualada.



Un Mercat per a tothom

La idea del Mercat és situar els llibres en el radar de la població, i que això no només sigui una vegada l'any coincidint amb Sant Jordi. «Volem fomentar que es parli de llibres i de literatura durant els 365 dies l'any», destaca Lobato.

Tretze escriptors s'encarregaran de fer arribar a gent de totes les edats les històries que s'amaguen darrere de cada llibre. Segons Lobato, el públic que costa més que s'interessi per la lectura són els joves. «Llegeixen però fan servir altres canals. Els costa entrar en una biblioteca o en una llibreria, són difícils d'atrapar. Quan són petits vénen molt a la biblioteca, quan són joves només la utilitzen com a espai per fer deures, i quan són adults tornen. És un divorci temporal», explica.

Les parades del Mercat de Lletres estaran obertes des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. La inauguració, però, es farà a 3/4 d'11 a la plaça de Cal Font amb una conversa a càrrec de Rafel Nadal, un dels escriptors més llegits del país, que parlarà de la seva darrera obra, La senyora Stendhal (Columna).

A 2/4 de 12, a les encavallades de la biblioteca, serà el torn de Xavier Antich, que se centrarà en el seu llibre La voluntat de comprendre: filosofia en minúscula. En el mateix espai a les 6 de la tarda hi haurà Maria Carme Roca, que repassarà la seva trajectòria literària en un acte que presenta l'escriptor capelladí Joan Pinyol.

Per tal de seduir al públic jove, l'escriptor de novel·la juvenil i llibres d'autoajuda i espiritualitat, Francesc Miralles, i el cantautor igualadí Enric Verdaguer, conversaran sobre les seves obres a les 7 de la tarda a la plaça. També hi haurà un taller de manga adreçat als joves a les 12 del migdia a la biblioteca. A més, aquest espai acollirà activitats familiars com la presentació d' Endevinalles musicals a les 11 del matí, un taller familiar a 2/4 d'1 i un espectacle a les 5 de la tarda, entre altres.

El certamen no perd la seva essència, i segueix apostant pels escriptors locals. A les 12 del migdia a la plaça Cal Font hi haurà la taula rodona d'autors Km 0, amb Joan Maria Morros, autor d' Els Coixinets, Eduard Creus, que signa Llàgrimes de tardor, i M. Àngels Solé, amb Essències criminals. «Serà interessant escoltar-los. Tots tres són escriptors que es complementen i que han editat els seus llibres de manera diferent. Morros té al darrere una editorial molt potent com Columna, Creus, una altra de més petita, i Solé l'ha autoeditat», assenyala Lobato.

La ciutat ja està a punt perquè una pluja de lletres governi els carrers al llarg del dia d'avui. Talent emergent i consolidat configuren una àmplia nòmina d'artistes que trepitjaran la capital de l'Anoia per reviure l'essència, a petita escala, del Sant Jordi igualadí.