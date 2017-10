Divertiment gens brillant però còmic i hilarant

alibi.com (agencia de engaños)

França, 2017. Comèdia. 90 minuts. Direcció: Philippe Lacheau. Guió: Philippe Lacheau, Julien Arruti i Pierre Dudan (II). Intèrprets: Philippe Lacheau (Grégory Van Huffell), Élodie Fontan (Flo Martin), Julien Arruti (Augustin), Nathalie Baye (Mme Martin).

El vessant més popular de la cinematografia francesa s'ha fet un espai en el circuit comercial del nostre país, cada vegada més competit. Alibi.com (Agencia de engaños) suposa l'última mostra d'aquesta línia i representa el debut en solitari dar-rere la càmera de Philippe Lacheau, un veritable home orquestra (guionista, cineasta i actor), que ja va signar títols com Se nos fue de las manos i Babysitting 2.

El protagonista, Greg, ha fundat un negoci més que especial: una agència dedicada a fabricar coartades per als seus clients. Els seus problemes comencen quan s'enamora de la Flo, una dona que no suporta les mentides, i descobreix que el seu pare, Gérard, ha contractat els serveis del seu negoci per amagar una infidelitat. Alibi.com (Agencia de engaños) segueix els preceptes del vodevil clàssic, però introdueix els ingredients esbojarrats de la comèdia més gamberra ( Resacón en las Vegas seria un dels seus referents més defensables) que ha popularitzat Hollywood en els últims temps. S'agraeix la modèstia (i la franquesa) de Lacheau, que no pretén engañar ningú (no aspira a guanyar cap premi) amb una comèdia insolent que juga les seves cartes (humils) amb una solvència superior a l'exhibida pel seus colegues americans en propostes similars.

Estem davant d'un divertiment gens innovador i brillant, però que ens assegura una comicitat hilarant i frenètica amb un tractament digne dels mecanismes tradicionals del gènere. I el repartiment ens proporciona un veritable regal: l'aparició en un paper secundari de Nathalie Baye, una de les grans dames del cinema europeu de les últimes dècades. Una actriu excel·lent que llueix en una trama que omple noranta minuts de metratge amb una ironia moderamanent salvatge.