El Mercat de Lletres d'Igualada fa dialogar un cantautor i un escriptor de llibres d'autoajuda

El jove músic i cantautor anoienc Enric Verdaguer (a la fotografia, a l'esquer-ra) i l'escriptor de novel·la juvenil i llibres d'espiritualitat i autoajuda Francesc Miralles van ser la parella (im)possible del Mercat de Lletres d'Igualada que va tenir lloc ahir. Tots dos es van entrevistar mútuament per parlar de l'experiència de la creació literària i musical, respectivament. Amics des de fa anys, van expressar al públic que la literatura i la música estan unides per la necessitat del creador de plasmar-les a la realitat, materialitzar-les. Va ser un dels molts actes del Mercat de Lletres, que per al regidor de Cultura de la capital de l'Anoia, Pere Camps, és «com el Sant Jordi particular d'Igualada». Entre les activitats destacaven la inauguració, en què l'escriptor català Rafel Nadal va presentar el seu darrer llibre, La senyora Stendhal. Tot plegat sumat a les parades de llibres que posades a la plaça de Cal Font per primera vegada, ja que en les anteriors edicions estaven al pati del Museu de la Pell. - Marta Valls