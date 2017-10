detroit

? Estats Units, 2017. Drama. 143 minuts. Direcció: Kathryn Bigelow. Guió: Mark Boal. Intèrprets: John Boyega (Dismukes), Will Poulter (Krauss), Algee Smith (Larry), Jacob Latimore (Fred). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i

La dècada dels anys seixanta del segle XX fou particularment explosiva als Estats Units: el magnicidi de Kennedy (amb la mort d'un somni), el malson de Vietnam, l'efervescència del moviment hippie, la lluita pels drets civils? Els conflictes amb la població afroamericana foren freqüents i esclataren en tot un seguit de disturbis, més o menys virulents. Un dels més tràgics es produí el 25 de juliol del 1967 a Detroit. L'espurna que va encendre el foc fou la batuda de la policia en un local il·legal. Una nit extremadament intensa que culminà al motel Algiers, on els agents de la llei actuaren amb una brutalitat descomunal. Aquest episodi és reconstruït minuciosament (i admirablement) a Detroit, la darrera pel·lícula de Kathryn Bigelow. Aquesta directora nord-americana es va revelar com una directora magnífica amb títols (sovint infravalorats) com Acero azul, Le llama Bodhi i Días extraños, que tractaven gèneres com el thriller i la ciencia-ficció amb una mirada tan personal com electritzant. La seva filmografia s'ha anant decantant els darrers anys per l'observació intensa i crítica de diferents passatges foscos de la història americana recent. Detroit segueix, així, la línia de les esplèndides En tierra hostil i La noche más oscura (no és casual que estigui escrita pel mateix guionista, Mark Boal) i furga en les ferides morals de la consciència ianqui amb un esperit rabiosament compromès i una escriptura que aposta pel naturalisme més cru (i implacable) amb una magistral utilització de la càmera a la mà. L'autora de Los viajeros de la noche ens enlluerna i ens commou amb un fresc sagnant i trepidant que trigarà molt de temps a abandonar les nostres retines. Un crit de ràbia imprescindible, rodat prodigiosament per una de les cineastes més grans del Hollywood més combatiu i progressista.