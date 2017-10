El teatre amateur del Bages torna a aprofitar la fira Mediterrània per donar-se a conèixer

Més de 500 espectadors es van acostar a la sala Els Carlins del car-rer Sabateria de Manresa, en ple nucli històric, per veure alguna de les quatre obres de teatre amateur que presentaven grups del Bages durant la darrera edició de la fira Mediterrània. La mostra, organitzada per la Coordinadora del Bages, Berguedà i Solsonès de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, torna enguany després d'haver fet «un bon balanç en tots els aspectes» de la primera experiència, assenyalen Francesc Parcerisas i Josep Soler, responsables de l'entitat. Aquest cop, entre dissabte i diumenge, es podran veure, amb entrada lliure, cinc obres de grups diferents als que van pujar a l'escenari l'any passat, que representaran propostes que van des de clàssics actuals, ja sigui en clau de comèdia ( Boeing, Boeing i Mentiders) o de drama ( Les amargues llàgrimes de Petra Von Kant), fins a muntatges propis ( Tot assajant... un clàssic i Pels camins de la mentida).

L'objectiu de fer les representacions en el marc de la fira Mediterrània, aparador de cultura popular i músiques del món, és aprofitar aquest «esdeveniment que mou molta gent» per tal de fer visible el teatre amateur, «que implica una feina de molta gent que sol quedar només en circuits interns», destaca Parcerisas. Ara bé, es prioritza donar a conèixer els grups i les obres que impulsen, més que no pas aconseguir contractacions de bolos.

La selecció d'obres d'enguany s'ha fet després de descartar els grups que ja van actuar l'any passat: l'ACR de Fals, Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, La Sala de Rajadell i Mala Fama d'Els Carlins de Manresa. Després també s'ha de tenir en compte que no tots els grups, pel fet de ser amateurs, tenen obres a punt per ser representades, així que es va poder donar cabuda a tothom qui es va oferir: Grup Escènic Navàs, Grup de Teatre Qollunaka de Terrassa, Agrupació Teatral i Cultural de Castellbell i el Vilar, Grup de Teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders i Grup de Teatre Cul-i-seu de Sant Vicenç de Castellet.

Pel que fa als horaris de les representacions, alguns poc habituals per anar a veure teatre, s'han adjudicat als grups amateurs per sorteig. Hi haurà funcions dissabte, a les 12 ( Pels camins de la mentida); a les 17 ( Tot assajant... un clàssic); i a les 22 h ( Boeing, Boeing); i diumenge, a les 12 ( Les amargues llàgrimes de Petra Von Kant) i a les 18 h ( Mentiders).

La Coordinadora Bages, Berguedà i Solsonès es va fundar fa 29 anys per fomentar la interconnexió dels grups de teatre amateurs. A banda de lectures dramatitzades trimestrals que inclouen debat, el 27 de marc la coordinadora celebra el Dia del Teatre amb una mostra al carrer del Balç i Els Carlins. Pel que fa a la federació, organitza una mostra l'1 de maig a Pineda de Mar amb unes 60 representacions; i, des de fa 27 anys, una trobada de teatre que enguany es farà el 15 d'octubre a Fals.