El Teatre de l'Aurora acull Barbes de Balena, el musical d'èxit de la temporada

El Teatre de l'Aurora acull aquest cap de setmana un dels èxits de la temporada, és tracta de Barbes de Balena (o de què estan fetes les cotilles), un musical de petit format aplaudit per crítica i públic.

Barbes de balena reuneix a un grup de creadores al servei d'una proposta fresca que reivindica les nostres avantpassades i la seva memòria històrica. I ho fa des del bon humor, l'originalitat i la senzillesa, amb un excel·lent treball en escena que uneix teatre, música i dansa amb un encaix delicat, que l'han convertit en el musical d'èxit de la temporada passada.

L'espectacle fa un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l'Estat espanyol. La seva carrera va estar plena d'obstacles, que va anar superant, per exercir una professió, aleshores, vetada a les dones. A partir d'aquesta figura històrica, l'espectacle fa memòria de les nostres àvies, besàvies... i reflexiona sobre les dones d'avui en dia. Elles portaven cotilla, i nosaltres? Ens hem tret realment les cotilles (reals i figurades) que ens constrenyen?

El muntatge està escrit per Anna Maria Ricart (premi Max 2015 a la millor adaptació teatral per Fuenteovejuna) i dirigit per Mònica Bofill. Compta amb la interpretació d'Ariadna Cabiró, Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní.

Es dóna la circumstància que Dolors Aleu i Riera és la rebesàvia de Núria Cuyàs, una de les integrants del projecte. La Dra. Aleu va obrir camí, no només amb el seu exemple, sinó també amb la seva tasca acadèmica. La seva tesi doctoral, De la necesidad de encaminar por nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer és una defensa aferrissada de la necessitat de l'educació de les dones per aconseguir una societat millor. Aleu i Riera també reivindicava, en aquesta tesi, la desaparició de la cotilla que duien les dones pels perjudicis que causava en la seva salut. L'espectacle, però, també parla de totes les avantpassades i ho fa amb un muntatge fresc amb quatre artistes que canten, interpreten i ballen brillantment damunt l'escenari.