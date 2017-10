Avui s'inauguren les exposicions del concurs «Viatgers Manresans»

El concurs de fotografia «Viatgers Manresans 2017» arriba al seu colofó avui, amb l'obertura, a les 6 de la tarda, de les exposicions de les obres presentades en aquesta edició i que es podran veure al centre cívic Selves i Carner (categoria d'adults) i al Casal de les Escodines (categoria infantil). El Casal de les Escodines acollirà també l'acte de lliurament de premis en la categoria infantil (de 6 a 12 anys), que, enguany, ha rebut 34 fotografies (de composicions originals, aquàtiques, paisatgístiques, de fauna, entre d'altres), presentades per 12 participants. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 31 d'octubre.

Pel que fa a la categoria d'adults, en aquesta edició hi han participat 29 persones, que hi han presentat 65 fotografies, amb obres de paisatges portuguesos, viatnamites, hongaresos i safaris fotogràfics, entre altres propostes. L'exposició al Selves i Carner es podrà visitar fins al dia 31 d'octubre. El 17 d'octubre es farà el lliurament de premis i una vesprada temàtica sobre cicloturisme.