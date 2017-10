Factoria Mascaró estrena a la Mediterrània un espectacle que busca la reflexió a través del silenci

Com treballar el silenci a les aules de primària i infantil, i com fer-ho a través de la dansa i la música. Això és el què busca transmetre l'espectacle 'Silenci...Dansa', que la companyia catalana Factoria Mascaró ha estrenat aquest dijous a la Fira Mediterrània de Manresa. L'espectacle, de 50 minuts de durada, parteix de diversos conceptes oberts com, per exemple, el diàleg, el grup, el caràcter o el mar, i els expressa a través del silenci i, després, a través de la música i la dansa. Tal com ha explicat a l'ACN un dels seus membres, Lluis Fàbregas, "tots són conceptes molt oberts i, per això, cada nen en fa una lectura diferent, però té en comú la diversió i el fet de compartir-ho en grup". L'espectacle va acompanyat d'un dossier pedagògic per tal que els docents el puguin treballar a les aules abans o després de veure'l. La 20a Fira Mediterrània de Manresa acostarà la cultura a més de 2.300 alumnes de la comarca. El certamen, que ha començat aquest dijous, s'allargarà fins diumenge al vespre.

La 20a edició de la Fira Mediterrània continua amb la seva aposta per transmetre la cultura a tots els col·lectius, i els matins del dijous i divendres és el torn dels escolars de la comarca. Així, més de 2.300 alumnes de la Catalunya Central gaudiran, entre aquests dos dies, de diversos espectacles pensats expressament per a ells.

Un d'ells és el que ha presentat La Factoria Mascaró aquest dijous al matí a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. L'espectacle, titulat 'Silenci...Dansa', barreja la dansa, la música i el silenci per tal d'expressar diversos conceptes oberts.

La proposta va acompanyada d'un treball pedagògic que ofereix al professorat l'oportunitat de treballar abans o després de veure l'espectacle. Segons ha explicat a l'ACN un dels seus membres, Lluís Fàbregas, l'espectacle ha tingut molt bona acollida entre els escolars, que s'han mostrat atents durant tot el passi, de 50 minuts de durada.

Aquesta no és la primera vegada que la Factoria Mascaró estrena espectacle a la Fira Mediterrània de Manresa. Un espai que, segons Fàbregas, és idoni per presentar treballs, "ja que tens la doble oportunitat de veure com respon el públic i de mostrar la teva feina als programadors".