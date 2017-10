La festa del bon cinema premia els elogiats

La 65a edició del festival de Sant Sabastià es va cloure amb un palmarès que trenca novament la vella tradició, que va imperar durant molts anys, de premiar un llargmetratge que no convencia ningú, ni el públic ni la crítica.

La flamant Conxa d'Or d'enguany, The Disaster Artist, fou un dels títols més aplaudits i elogiats per tothom, especialistes i afeccionats. James Franco (l'enèsim actor reciclat a director) ha reconstruït el rodatge atzarós i singular de The Room, un títol de culte perquè ha estat definit com «el Ciudadano Kane de les pel·lícules dolentes». El director americà ens sedueix amb una comèdia intel·ligent i energètica que es pot saborejar perfectament sense haver de ser un cinèfil. El premi especial del jurat va ser per a Handia, una producció basca codirigida per Aitor Arregi i Jon Garaño, autor de la notable Loreak. Una ambiciosa i atractiva fusió de crònica llegendària i cinema d'aventures que s'inspira en el cas real d'un jove afectat de gegantisme en l'Euskadi convuls del segle XIX.

La selecció oficial va presentar un bon nivell, tot seguint la línia positiva de les últimes edicions. La cinematografia romanesa, una de les més vives i admirables del panorama actual, estigué molt ben representada amb dues cintes esplèndides, Pororoca (obtingué el guardó al millor actor) i Soldiers. Store from Ferentari. Dues cròniques que indaguen en la realitat social romanesa amb una mirada naturalista i demolidora.

A la secció oficial, però fora de competició, es va poder veure Morir, una de les propostes més audaces i rodones. Un film espanyol, rodat per Fernando Franco (el creador de la magnífica La herida), que ens apropa amb una mirada extremadament despullada i sincera a l'agonia d'un malalt terminal.

La secció paral·lela de Perles ens va regalar, un any més, un menú extens de plats exquisits. Un dels grans valors del nou cinema italià, Luca Guadagnino, ens va commoure amb Call Me By Your Name, una història d'amor traçada amb una sensibilitat depurada. I l'emoció també esclata de la forma més admirable en la 120 battements par minute, la vibrant evocació de la lluita d'un col·lectiu francès en els anys més durs de l'epidèmia de la sida.

Michael Haneke, un dels grans mestres del cinema actual, ens ofereix a Happy End una dissecció aspra, sagnant i despietada de la burgesia europea actual. I el rus Andrey Zvyagintsev (autor de meravelles com El regreso i Leviatán) es confirma com un cineasta major amb l'extraordinària Loveless, la radiografia brutal i sagaç d'una desintegració matrimonial i social. Un dels grans títols de l'any.

Un dels premis Donostia fou lliurat a Agnès Varda, la magistral i incombustible cineasta d'origen belga que va irrompre en els anys seixanta com una de les figures femenines de la nouvelle vague francesa, una generació que va revolucionar la cinematografia mundial. La veterana directora de joies com Cléo de 5 a 7 i Sin techo ni ley segueix en actiu als vuinta-nous anys i a Sant Sebastià vam poder gaudir del seu últim llargmetratge ( Visages, villages), una de les altres perles imprescindibles de la temporada. Un document sobre la memòria i les persones que regalima una vitalitat i una lucidesa impressionants.

I la retrospectiva d'enguany fou dedicada a Joseph Losey, un cineasta americà que va irrompre en els anys quaranta i que es va veure obligat a instal·lar-se a Europa a la dècada següent, víctima de la paranoia anticomunista que s'apoderà del seu país. El sirviente (1963), Accidente (1967) i El mensajero (1971) són algunes de les obres més importants d'un director que va imposar als seus millors treballs una mirada tan severa com escolada.

Sant Sebastià 2017 ha estat, en definitiva, una festa del bon cinema, en què s'han aplegat feliçment directors consagrats i cineastes emergents que han demostrat un gran potencial.