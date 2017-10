«La fira la fa la gent, és al carrer i per això es notarà el que estem vivint aquests dies»

«La fira la fa la gent, la fira és al car-rer i, per això, a la Mediterrània es notarà el que estem vivint aquests dies, segur». La situació política post-referèndum marca l'agenda. A la fira manresana, també. La consigna, però, subratllava ahir David Ibáñez, director artístic del certamen, és tirar endavant, seguir el programa previst, i si «en algun moment tot canvia, si el panorama és radicalment diferent, com va passar diumenge, la fira també es posicionarà». Per a Ibáñez, la Mediterrània «és al servei del país per treballar a favor de la cultura, i estem encantats de treballar quan les coses són fàcils i quan no ho són, com ara». De moment, avui, el mercat manresà engega una edició d'aniversari, la vintena, diposada a acollir fins diumenge 126 companyies que oferiran 179 funcions. La música d'arrel creada per l'escena de joves músics del país obrirà aquesta nit al Kursaal el certamen amb un espectacle titulat Saba! (vegeu pàgina anterior).

Per a Ibáñez, la programació que aquest any configura la graella de la Mediterrània està formada per «una sèrie de projectes que defineixen el que hem estat i el que volem ser: futur, patrimoni, innovació i Mediterrània». El director artístic, que ahir assistia a l'assaig de Saba! , remarcava que la d'enguany és una celebració «molt pensada en un retorn als principis bàsics: voler explicar el què és i el que ha estat la fira». L'essència, remarcava, «s'assembla bastant a quan va començar». La raó es troba, directament, en el seu nom: «va néixer com a Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, i ho continua sent; ràpidament va evolucionar amb el tàndem tradició-modernitat; s'ha sofisticat, ha crescut, s'ha internacionalitzat, però manté aquell caliu que t'expliquen els artistes, que de vegades costa de trobar i que aquí continua».

La Mediterrània tindrà, com en les darreres edicions, una inauguració institucional i una d'artística. La primera es farà a la Llotja (Museu de la Tècnica) amb la presència de Lluís Puig, conseller de Cultura; Valentí Junyent, alcalde de Manresa, Xavier Bernard Sans, director general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i el mateix Ibáñez. Serà a 2/4 de 8 de la tarda; a les 9 del vespre, Saba!, i a 2/4 d'11 de la nit, a la Taverna Estrella Damm (al pati del Casino), la festa de benvinguda amb la final del concurs Sons de la Mediterrània.

El mercat obre portes amb un miler de professionals acreditats fins ahir i amb unes xifres similars a l'edició anterior. Per a Ibáñez, créixer en quantitat d'espectacles o de professionals «no és necessari, el que hem de fer és buscar-los potents. Crec que la fira avança a la velocitat de creuer que li toca». Més que novetats, per a Ibáñez el que s'ha de destacar d'aquesta edició és «una línia d'artistes que van a la recerca de les seves arrels, com Maika Makovski, Roberto Olivan, Mazoni... que fan un viatge per la Mediterrània gràcies a encàrrecs de la fira». Això, exercir de promotors de la creació artística i fer-ho «amb companys com el Mercat de les Flors o el Grec, ajuden a solidificar el nostre discurs. El discurs de la fira es fa potent perquè l'artista ho és».

La creació àrab contemporània a través de joves artistes és un dels plats artístics per assaborir i descobrir, assenyala Ibáñez, una manera de trencar «estereotips» amb noms com el Groupe Acrobatique de Tànger i el coreògraf sirià Mithkal Alzghair. O l'espectacle de cloenda, creat entre l'artista plàstic bagenc Txema Rico i el director d'escena Sergi Ots, amb la participació del cantant marroquí Walid Benselim, líder del grup N3rdistan, que reflexionaran a Mar de foc sobre la crisi humanitària a la Mediterrània.

Un consell? «Passejar-la, fer la teva pròpia fira. Si vols una Mediter-rània trencadora, la trobaràs, i si en vols una supertradi, també. Podràs triar».