El folk jove obre la Mediterrània

Prop de mig centenar de músics ocuparan aquesta nit (21 h) l'escenari del teatre Kursaal de Manresa en l'espectacle inaugural de la Fira Mediterrània, que obre la vintena edició aplegant el bo i millor de l'escena folk emergent del país. Judit Neddermann, Joana Gomila, Maria Arnal, Marcel Bagès i la Rufaca Folk Jazz Orquestra, entre d'altres, participaran en una estrena que dirigeix Sergi Vergés. «Realment, per la dificultat logística de reunir tots aquests músics, sembla un concert únic», va explicar ahir el responsable del projecte, que porta l'explícit nom de Saba!, i deixen oberta, no obstant això, una porta a la possibilitat de reeditar l'experiència.

«Quan em van trucar per convidar-me a participar en el concert, em va fer molta il·lusió», va explicar Neddermann, una de les principals exponents d'una escena catalana pròdiga en veus joves. «No pas tot el que jo faig té a veure amb la música tradicional, però sí una part, i és un gènere que estimo molt», va afegir la vocalista i compositora de Vilassar de Mar tot recordant la seva antiga pertinença al grup Coetus.

A més, Neddermann, que s'ha prodigat en diferents escenaris de la Catalunya Central, viurà la seva primera fira com a artista. «Espero que no sigui l'última!», va expressar. Per a la intèrpret del Maresme, la inauguració de la Mediterrània s'inscriu en «el moment que viu el país en l'àmbit social, un moment de novetats i canvis, de proposar coses noves».

El muntatge Saba! Joves músics d'arrel es presenta com una trobada festiva que vol donar a conèixer al públic «els joves que tallen el bacallà en el folk català» avui en dia, tal com va apuntar Vergés, director de la Rufaca Folk Jazz Orquestra-Escola Folk del Pirineu. Per això, l'espectacle d'una hora i mitja que donarà el tret de sortida de la fira inclourà noms com els de Maria Arnal i Marcel Bagès, un dels duets revelació dels dar-rers temps; el conjunt Criatures, guanyador del Concurs Sons de la Mediterrània 2016, format per Ivó Jordà (gralla) i Marçal Ramon (acordió); el multiinstrumentista i compositor Manu Sabaté; el guitarrista Pau Figueres; el grup de folk Riu; el cantaor valencià Xavier de Bétera; el tenorista Magí Canyelles i l'esmentada Rufaca.

El concert s'articularà a partir del repertori de cada artista i cada formació i inclourà en el tram final un pupurri creat per Vergés amb les peces favorites dels diversos participants arranjades: «serà d'un màxim de 3 minuts cadascuna». Segons el director de l'espectacle, «en els dar-rers anys, ha aparegut una nova generació de músics que beuen del que van fer els grans, els seus antecessors, i que han passat aquest bagatge pel seu filtre amb una amplitud de mires. Aquests artistes han incorporat la música dels grans per obrir camins». Sergi Vergés és professor del Conservatori Superior de Música del Liceu, músic de jazz i viu a Arsèguel, on participa de la moguda de l'escena folk. Des de la localitat de l'Alt Urgell és el responsable de la Rufaca Folk Jazz Orquestra.

Joana Gomila també és del parer que el concert serà «una festa», on dialogaran «diferents punts de vista» sobre la música tradicional. La manacorina repeteix després de debutar en la fira de l'any pasat: «per a mi, va ser una finestra i vaig poder ensenyar l'espectacle Folk Souvenir als programadors. Em va anar molt bé ser-hi». Així mateix, va apuntar que «la Mediterrània és un punt de trobada on pots veure què es fa».

La intèrpret, a més, també conduirà un taller, titulat Laboratori Sibil·les, que convida a tothom qui ho vulgui a conèixer de prop el fenomen del Cant de la Sibil·la. La cita és dissabte, de 10 a 16.30 h, en una sala del teatre Kursaal. «Sempre m'agrada aprofundir en la dimensió històrica i antropològica de la cultura mallorquina», va explicar.

La jornada inicial de la Mediterrània arrancarà a primera hora del matí amb el públic escolar com a protagonista. La inauguració de Saba! significarà el punt àlgid del primer de quatre dies en què la fira manresana vol mostrar la consolidació d'un projecte que, dues dècades després de posar-se en marxa, és el gran referent de país en el camp de la cultura tradicional, especialment en el terreny musical.