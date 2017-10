El Pont d'Arcalís: a la fira des del primer dia

La primera Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional es va celebrar del 6 al 8 de novembre, amb 60 companyies catalanes que van portar a Manresa 80 espectacles. Hi van fer cap 145 programadors, 130 de Catalunya i de la resta d'Andorra, Illes Balears, País Valencià i França. La fira la va inaugurar el llavors conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Maria Pujals, que la va qualificar «d'ambiciosa» i va assegurar-ne la continuïtat si «la ciutat se la fa seva». Pujals no esperava «miracles», però reconeixia que el millor «auguri» per a una fira acabada de parir era «la resposta de programadors i entitats», que qualifica de «superior a les nostres previsions». La inauguració, en el recinte firal situat a Sant Domènec, va assistir Valentí Roqueta... llavors president de Caixa Manrresa, entitat que pratrocinava la fira. En aquella edició, la primera, ja van participar El Pont d'Arcalís, un dels grups referents a la Mediterrània. Van actuar a l'envelat situat a la plaça Major, a les 7 de la tarda del divendres 6 de novembre. I va ser una de les actuacions amb èxit de la primera jornada. El Pont d'Arcalís presentava els temes del seu últim disc, Balls i cançons del Pirineu. Els van precedir els dos intèrprets de Duet, que van presentar el disc d'havaneres Vora la mar... a prop teu.