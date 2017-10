Vuit llargmetratges d'estrena a Europa conformen la Secció Oficial del Zoom

Del 21 al 27 de novembre tindrà lloc la 15a edició del Festival Zoom, a Igualada i Barcelona. Una cita imperdible per a tots els amants de la ficció per a televisió de Catalunya, l'Estat Espanyol i d'arreu del món.

La pel·lícula de la Secció Oficial que obrirà enguany el Festival Zoom és El Nom, dirigida per Joel Joan, l'adaptació de l'obra de teatre francesa Le Prénom de Matthiew Delaporte i Alexandre de la Patillère. Vicenç és a punt de ser pare per primera vegada als quaranta anys. Quan el conviden a sopar a casa de la seva germana i el seu cunyat, es retroba amb el Claudi, un bon amic de la infància. Allà li fan tot un seguit de preguntes amb sentit de l'humor sobre la seva paternitat i el que això comporta. Però, quan de sobte li pregunten si ja ha escollit un nom per al nen, la seva resposta deixa a tots bocabadats.

La resta de la Secció Oficial conforma films com el txec Charité de Sönke Wortmann, una minisèrie d'època ambientada l'any 1888 que narra històries de pacients i treballadors del Berlin Charité. Aquest centre mèdic acull, entre d'altres, l'Ida Lenze, una jove mainadera amb apendicitis aguda, que se sotmet a una nova i perillosa operació i el príncep Friedrich, que ha de fer front a un possible càncer de laringe.

La minisèrie Vida Privada de Sílvia Munt és una adaptació de Vida Privada, la sòrdida i implacable novel·la de Josep Maria de Sagarra. Enmig dels profunds canvis socials i polítics ocorreguts a Barcelona entre el final de la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, el primogènit d'una família aristòcrata arruïnada cau en una espiral de decadència, mentre el seu germà petit lluita per tornar a la cúspide a qualsevol preu i sense cap tipus d'escrúpol.

Els Fills del Sol de Ramon Costafreda i Kiko Ruiz Claverol és una tvmovie sobre el jove científic Ferran Calvet (Pablo Derqui) que, als anys 30, decideix viatjar a Galícia des de Santiago de Xile després del seu exili. A Santiago de Compostel·la, on ja havia exercit de catedràtic en els anys de la República, és apartat de la docència universitària pel govern franquista. Represaliat, comença a treballar a Laboratorios Zeltia, on podrà aplicar tots els seus coneixements tècnics.

El film hongarès Memo d'István Tasnádi ens transporta a la vida del doctor Péter Lónyai, un ambiciós psiquiatra, que està fent recerca sobre la hiperamnèsia. Vol ajudar al seu pare amnèsic i quan a la seva consulta es troba amb un pacient que també ho és, decideix donar-li l'alta i estudiar-lo sota la seva pròpia responsabilitat. Una relació inusual sorgirà entre els dos homes, que posarà en perill la carrera del doctor, el seu matrimoni, i al pacient mateix.

Wunschkinder, la pel·lícula alemanya d'Emily Atef, narra la història de la Marie i en Peter, que desitgen desesperadament tenir un fill. Després de molts intents fallits de ser pares de manera natural, finalment es decideixen per recórrer a l'adopció a Rússia. Empesos pel seu desig i després de molts mesos d'espera, es troben amb la seva futura filla Nina, sense ser conscients de la lluita amb la burocràcia rusa i el sistema judicial que els espera, ni com aquest procés afectarà la seva relació.

La tvmovie italiana In arte NIno de Luca Manfredi descriu el període més dur i significatiu del seu pare, l'actor Nino Manfredi. Des que l'any 1943 deixa el sanatori al 1958 quan descobreix que la seva autèntica vocació és actuar i aconsegueix l'èxit, tot i la ferma oposició del seu pare (avi del director del film).

Per últim, De la ley a la ley és un biopic de TVE dirigit per Sílvia Quer sobre Torcuato Fernández-Miranda, polític i jurista conegut com 'el guionista de la transició'. Fernández-Miranda va ser preceptor de Joan Carles I i un personatge essencial pel desmuntatge del règim franquista.