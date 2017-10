La 20a Mediterrània arrenca sense risc de suspensió però pendent de la situació del país

El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, va afirmar ahir a Regió7 que «la fira no ha perillat mai», després de l´acte d´inauguració de la vintena edició del certamen, que va tenir lloc en una atapeïda llotja professional al Museu de la Tècnica de Manresa. La Mediterrània no és aliena al moment que viu el país, i Puig va reconèixer que «no hem patit, però sí que darrerament anàvem avançant dia a dia, i jo estava amoïnat per si els esdeveniments podien acabar afectant la celebració de la fira. Finalment, però, això no ha estat així».

Fa vint anys, Lluís Puig va ser el primer director artístic que va tenir el certamen. Ahir, satisfet i un punt emocionat, va declarar oberta la fira en qualitat de conseller de Cultura, un càrrec que va assumir a principi de juliol procedent de la direcció general de Cultura Popular. Després d´apuntar que, malgrat els fets dels darrers dies, la fira no va perillar, va afegir que «el que sí que va estar en risc és que jo no hi pogués ser perquè m´haguessin convocat a una reunió del govern, i m´hauria sabut greu».

El principal responsable de Cultura del Govern català també va opinar que, un cop en marxa, la Mediterrània ja no té aturador. «No crec que d´aquí a diumenge passi res que la faci alterar», va dir, i va afegir que «he mirat les previsions meteorològiques i sembla que tindrem bon temps».

També en els parlaments de l´acte inaugural es va fer present el procés català i els fets de diumenge passat. El director artístic de la fira, David Ibáñez, va agrair la presència dels assistents «en aquest moment crucial». I va afegir tot seguit: «La fira està al servei del país, i la cultura ens ajuda a aixecar-nos després d´haver estat agredits».

Un llarg aplaudiment va succeir les paraules d´Ibáñez, que va recordar posteriorment la figura del dissenyador granollerí Lluís Bertrans, autor de la imatge gràfica del certamen els anys 2011, 2012 i 2013, que va morir dimecres a l´edat de 44 anys. «Els organitzadors farem aquesta vintena edició en la seva memòria», va apuntar.

Amb una temperatura considerable a l´interior de la Llotja, la Mediterrània va quedar inaugurada amb bons auguris. Lluís Puig va celebrar que «la quantitat i la qualitat de la vitalitat de la cultura popular a Catalunya avui en dia no seria possible sense la Mediterrània», i va explicar que el projecte nascut fa dues dècades a Manresa està «més que consolidat». Tant a nivell de mercat, va dir, com de punt de trobada entre els diferents agents del sector. «Ja quan estava a la direcció general, no m´obsessionava tant el fet de la compra i la venda -essent això important i amb bones xifres, com es veu cada any- com la interrelació que s´estableix entre les entitats, els artistes, les empreses...».

Per la seva part, l´alcalde Valentí Junyent es va sumar a l´agraïment de la conselleria i la direcció de la fira a «totes les persones que, amb el seu treball, han fet possible que haguem arribat a la vintena edició».

L´acte inaugural també va servir per lliurar a les ballarines Clàudia Gómez i Raquel Viñuales el Premi Delfí Colomé al millor projecte de creació i producció en dansa d´arrel tradicional, pel muntatge Pilar de dos, que uneix la dansa contemporània amb el món casteller. Així mateix, es va lliurar una menció especial al projecte A vore, on figura el grup bagenc de jazz Asstrio i que es veurà avui a les 22.30 h al Kursaal.