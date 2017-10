«Desitjo que aquest honor ajudi a unir les persones»

? Des de casa seva a Londres, Ishiguro va expressar ahir el desig que el reconeixement ajudi a «unir les persones en l'àmbit internacional». En una roda de premsa improvisada al jardí, l'autor, de 62 anys, va explicar que «vivim un període on tot el món s'està mirant a si mateix i les persones en les seves comunitats intenten separar-se». El guardonat va comentar que confia que rebre aquest «enorme honor» serveixi, d'alguna manera, per «donar alè a les forces del bé i de la pau». El premi li arriba «en un moment en el qual el món afronta incerteses sobre els seus valors, lideratge i seguretat». Ishiguro va afegir que, «d'una manera molt petita, confio que alguns dels temes que he tocat en la meva obra, la memòria personal i la manera com països i nacions i comunitats recorden el seu passat i com enterren els records incòmodes del passat, siguin d'ajuda al clima que tenim actualment».