El Festival de Poesia de Gironella vol atraure més espectadors del Berguedà

El Festival de Poesia Vila de Gironella dóna el tret de sortida, avui, a la seva tercera edició, amb l'objectiu d'atraure la presència de més públic local. L'organització valora positivament la bona assistència d'espectadors fins ara, però cerquen que hi hagi més implicació dels berguedans en les propostes que s'organitzaran durant tot el mes d'octubre.

L'Associació Cultural Calamarts en tinta conjuntament amb l'Ajuntament i la biblioteca de Gironella treballen per acostar la poesia, en tots els seus vessants, als veïns amb propostes de tota mena. D'aquesta manera ho ha explicat Vicenç Zumajo, president de l'entitat organitzadora, que ha fet una crida als berguedans a participar de les activitats que acolliran, des d'avui, la biblioteca de Gironella i la font del Balç. «Hem notat que tenim un públic interessat en el món de la poesia que ens ve de lluny, com Barcelona, Manresa i d'altres ciutats, per la programació de qualitat que oferim, i en canvi, ens costa fer moure qui tenim més a prop», ha remarcat. «Molta gent, quan sent parlar de poesia, pensa en un senyor que recita davant d'un auditori, però nosaltres presentem un festival on mostrem la poesia en tot el seu ampli ventall», ha explicat, «amb propostes que puguin cridar l'atenció del públic», ha afegit. És per això que, més enllà de recitals convencionals amb alguns dels referents del sector com Enric Casasses, els organitzadors han programat un espectacle de titelles amb text de Federico García Lorca, un taller de rap i spoken word dirigit als joves de l'institut Pere Fontdevila, després de la bona acollida de la primera edició, i un espectacle poètic i musical. A més a més, gràcies a l'aportació de la mateixa biblioteca, també s'ha organitzat un taller de poesia visual.

Per acostar el festival al municipi, els organitzadors han tornat a implicar-hi l'Associació de Comerciants de Gironella, que durant el mes d'octubre exposaran als aparadors versos dels poetes que participen al certamen.

Zumajo ha recordat que els escenaris de les activitats tornaran a ser la biblioteca, «amb qui hi treballem molt bé per la implicació del seu personal», i la Font del Balç.