El Festival Zoom d'Igualada obre la secció oficial amb el film de Joel Joan «El nom»

El nom, una pel·lícula per a televisió dirigida per Joel Joan, serà l'encarregada d'inaugurar la 15a edició del Festival Zoom d'Igualada, que se celebrarà del 21 al 27 de novembre. El nom és una adaptació per a televisió de l'obra de teatre que es va veure al Teatre Goya i que també va dirigir Joel Joan. Aquesta és una de les vuit produccions que competiran a la Secció Oficial del festival. L'acompanyaran el film txec Charité, de Sönke Wortmann; la minisèrie Vida privada, de Sílvia Munt; la pel·lícula Els fills del Sol, de Ramon Costafreda i Kiko Ruiz Claverol; el film hongarès Memo, d'István Tasnádi; la pel·lícula alema-nya Wunschkinder, d'Emily Atef; el telefilm italià In arte Nino, de Luca Manfredi; i el biopic de TVE De la ley a la ley, dirigit per Sílvia Quer. Una de les principals novetats d'enguany és la creació del Talent Campus, una estada formativa durant els dies del festival per desenvolupar nous formats amb el guiatge de professionals del sector.

Per quart any consecutiu, la revista online Serielizados i el Festival Zoom s'uneixen de nou per organitzar el Showcase de Pilots de Ficció a Barcelona.