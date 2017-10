El Nobel torna a ser per a un escriptor

El Nobel de literatura va premiar ahir la «força emocional» de les novel·les del britànic d'origen japonès Kazuo Ishiguro, un veredicte sorprenent que enllaça amb la línia d'eleccions inesperades de l'Acadèmia Sueca en els darrers anys, i que atorga 9 milions de corones sueques (943.784 euros) al guanyador. Si el 2016 va distingir per primer cop el reportatge periodístic amb la bielorussa Svetlana Aleksievitx, i l'any passat va traspassar el llindar de la literatura convencional amb el cantautor nord-americà Bob Dylan, ara ha tornat al camp més purament literari amb un autor que no figurava en les travesses prèvies.

Clàssics com el kenyà Ngugi Wa Thiong'o, l'israelià Amos Oz, el siri Adonis i el japonès Haruki Murakami eren els noms que dominaven tots els pronòstics, però l'Acadèmia va preferir el britànic, a qui elogia per haver descobert «l'abisme més enllà del nostre il·lusori sentiment de connexió amb el món». En declaracions posteriors a l'anunci, difós a l'antic edifici de la Borsa d'Estocolm, la secretària permanent de la institució, Sara Danius, va considerar Ishiguro, autor de vuit llibres, «un novel·lista brillant» que ha desenvolupat la seva pròpia estètica i «un magnífic artista de la llengua».

«Si barreges Jane Austen i Franz Kafka, tens Kazuo Ishiguro. I a la mescla hi has d'afegir també una mica de Marcel Proust», va dir Danius sobre l'autor d' El que resta del dia (1989), popularitzada per la pel·lícula que van fer Emma Thompson i Anthony Hopkins el 1993. Ishiguro és, va comentar, un escriptor «de gran integritat que no mira cap a una altra banda».

Segons el jurat del Nobel, Ishiguro «està molt interessat a entendre el passat, però no és un escriptor proustià, no intenta redimir el passat, explora allò que cal oblidar per sobreviure com a individu o com a societat». Sobre les obres de l'autor britànic, Danius va assegurar que totes elles són «meravelloses i veritablement exquisides», però va mostrar la seva predilecció per la darrera novel·la, El gegant enterrat (2015), tot i que també va fer esment d' El que resta del dia, «una obra mestra».

L'elecció d'Ishiguro reforça el domini de la prosa i de la literatura en anglès en el palmarès del premi Nobel: 77 de 114 escriptors premiats són narradors i 29 van usar aquesta llengua, per 14 autors en francès, 13 en alemany i 11 en castellà. Kazuo Ishiguro va néixer el 1954 a Nagasaki (Japó), però es va mudar a Anglaterra quan tenia 5 anys amb la seva família. Allí es va graduar en anglès i filosofia a la Universitat de Kent.

La primera publicació va arribar el 1982 amb Una pàl·lida vista als turons, que, igual que la seva novel·la següent, Un artista del mundo flotante (1986), s'ambienten a Nagasaki en els anys posteriors a la 2a Guerra Mundial. En aquestes obres –i sobretot en la següent, El que resta del dia–, apareixen temes recurrents en la seva narrativa com la memòria, el temps i l'autoengany i el característic mode d'expressió «cuidadosament contingut», va dir l'Acadèmia. Kazuo Ishiguro també ha escrit obres de ciència-ficció com No em deixis mai (2005) i va impregnar la seva obra de les seves influències musicals, sobretot en la col·lecció de relats que porta per títol Nocturns (2009).