Professionals d'arreu del món assisteixen a la Mediterrània atrets per la cultura popular

La Llotja Professional de la Fira Mediterrània de Manresa és un dels espais més emblemàtics del certamen. Situada al Museu de la Tècnica de la capital del Bages, aquí els professionals fan contactes i coneixen les últimes novetats del sector. Enguany, més d'un miler de professionals d'arreu del món assistiran a la Fira, atrets per la cultura tradicional i popular. És el cas del Michael Mason, director del centre d'herència cultural i folklòrica de Smithsonian, als Estats Units. Mason ha vingut a la Mediterrània per conèixer a fons la cultura popular i tradicional catalana, ja que l'any vinent serà la convidada del festival de folklore que se celebrarà al centre de Washington. En declaracions a l'ACN, ha explicat que al certamen que prepara no hi faltaran els castells, les sardanes, ni la cobla, però tampoc els grups emergents que experimenten amb la cultura popular. El ritme de venda d'entrades està sent més baix respecte d'altres anys, i els organitzadors ho atribueixen al moment polític que viu el país.

L'Alex Walter és el director d'una companyia alemanya que exporta música arreu del món. Aquest és el primer cop que assisteix a la Fira Mediterrània de Manresa i ho fa amb "unes expectatives molt altes", ja que considera que "és una trobada molt important". En declaracions a l'ACN, ha explicat que assistirà a diverses trobades i 'show cases' per tal d'intentar descobrir nous talents.

Per l'Erika Elliot, directora artística als Estats Units, aquest també és el primer cop que assisteix a la Fira Mediterrània de Manresa i ho fa "per conèixer més sobre la cultura catalana".

Segons ha explicat Hinojo, la Llotja Professional prepara més de 800 activitats per aquests dies. Les més demandades, segons ha dit, són les conferències, els 'show cases' i els 'speed meetings', on els professionals fan trobades de deu minuts.

Un dels professionals més seguit aquests dies és el Michael Mason, director del centre d'herència cultural i folklòrica de Smithsonian, als Estats Units. Mason ha vingut a la Mediterrània per conèixer a fons la cultura popular i tradicional catalana, ja que l'estiu vinent serà una de les convidades al festival de folklore que se celebrarà al centre de Washington.

En declaracions a l'ACN, Mason ha explicat que, al certamen que prepara, no hi poden faltar els castells, les sardanes, ni la cobla, però tampoc una representació dels grups emergents que experimenten amb la cultura popular.



Conscients del moment polític que viu el país



La Fira Mediterrània va arrencar aquest dijous sense risc de suspensió, però pendent de la situació que viu el país. De moment, la conseqüència més directa s'està notant amb el ritme de venda d'entrades que, segons ha explicat Hinojo, està sent més baix respecte d'altres anys.

La majoria de professionals entrevistats per l'ACN són conscients del moment polític que viu el país, i s'han mostrat partidaris de la llibertat d'expressió i molt preocupats pels moments que es van viure diumenge als col·legis electorals.