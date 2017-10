Els espectacles de carrer animen la Mediterrània a l'espera de l'esclat d'avui

Un grup d'ovelles pasturant al passeig de Pere III, dos equilibristes fent acrobàcies sobre bales de palla a la plaça de Sant Domènec, una tifa enorme transitant pel Born damunt d'un carro, i dos ballarins transformant-se en palmeres al pati del Kursaal. Tot això i més es va veure ahir als espectacles a l'aire lliure de la Fira Mediterrània de Manresa, que va viure una jornada concorreguda com a preludi del gran esclat ciutadà que es preveu per a avui, dissabte.



El bel d'unes ovelles de fusta i el so de les esquelles va despertar de la rutina els manresans que a mitja tarda eren a la zona de Crist Rei. La companyia Xip Xap Teatre va presentar l'espectacle itinerant Transhumància convertint el lateral del Passeig en un camí pel qual van desfilar cinc pastors i els seus titelles animals, tan plens de vida que els menuts espectadors que trobaven pel camí se'ls miraven entre expectants i espantats. Fins i tot algun gos va recular davant de la mirada quieta de la seva rèplica de roba.



No gaire lluny d'allà, la plaça de Sant Domènec oferia un magnífic aspecte. Bona part de l'espai l'ocupaven les atraccions de Terra de gegants, un espai de jocs de carrer per als infants de 0 a 5 anys que la companyia Efímer, de Tàrrega, va estrenar fa unes setmanes amb motiu de les festes de la Mercè de Barcelona. «Ens vam adonar que no hi havia una proposta com aquesta per als més petits», va explicar una de les responsables, Marta Bayer, a Regió7. En un espai tancat, que avui es podrà gaudir al matí i a la tarda, hi ha cinc instal·lacions de gran format pensades per als nadons -un iglú on poden gatejar i descobrir objectes i sorolls- i la resta de nens i nenes fins a l'edat esmentada.



La cua a la porta d'entrada donava la mesura de l'interès dels menuts per endinsar-se en un laberint verd, en un vas d'innòcues punxes de grans dimensions i un camp de batalla de coixins. «L'objectiu és afavorir la psicomotricitat dels infants», va afegir Bayer.

Pets a gran escala



Astorament, rialles i alguna cara de circumstàncies va provocar la rua d'Engruna Teatre: tres actors amb carotes i culs pudents van regalar un recital de sonores flatulències i altres comportaments escatològics. Fins i tot van convidar un espectador a defecar.



En un registre ben diferent, un dels moments àlgids de la jornada el van protagonitzar els dos artistes de la companyia Amer i Àfrica Circ. Davant de quatre-cents espectadors, van regalar un bell muntatge titulat Envà que va posar en joc la relació entre el cos i el moviment amb nou bales de palla (250 kg en total) que servien d'instrument per executar arriscats exercicis acrobàtics.



La dansa va atreure nombrosos espectadors al pati del Kursaal. Socarrel, la combinació de música electrònica, moviment i cant polifònic de Roberto Olivan, Laurent Delforge i el trio de veus occitanes Cocanha, va deixar petit l'espai, en el qual també van evolucionar Kukai Dantza i Brodas Bros amb el muntatge Topa, que va mesclar la dansa urbana i el ball basc.



La Mediterrània va transcórrer ahir sense aglomeracions però amb força animació. Amb l'entrada de la nit, l'activitat es va traslladar als escenaris coberts amb Mazoni, Mísia i Maika Makovski com a principals punts d'interès.