L'arbre que joves en situació de vulnerabilitat planten a Manresa

No veuran ferros, tot i que el Jardí mecànic que des de dijous es desplega a la plaça Major, quan la nit ja ha fet acte de presència, estigui fet d'aquest material noble. Avui, quan la plasticitat de Cirque Rouages arribi al seu final, per la plaça gran de Manresa desfilarà un arbre gegant, de més de 6 metres d'alçada i 8 d'amplada, dues formigues i dues papallones. Tots ells ginys mecànics fets de xapa i ferro que cobren vida amb sensors de moviment i leds que simulen colors. Porten el segell de Raül M. Beteta. Ell, artista del ferro, nascut a Jorba fa 39 anys, ha treballat amb un grup d'una vintena de joves d'entre 15 i 25 anys en situació de vulnerabilitat per a la creació d'aquest arbre singular. Les papallones i les formigues són peces creades anteriorment.



Fundador de l'empresa Ferroluar de creació d'animals i vida mecànica, les obres de Beteta, que s'hi dedica professionalment des del 2010, s'han exposat a França, Polònia, Xile i Taiwan. Té peces a CosmoCaixa i al Museu Marítim de Barcelona. Però és el primer cop que ha treballat en un projecte comunitari d'art social, en aquest cas sorgit de la col·laboració d'Ampans i l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. I el resultat, explicava ahir, «és molt gratificant. La gent queda bocabadada amb el moviment però encara més quan expliques la part social del projecte. Et demostra que, si reament vols, pots». L'arbre està format per una trentena de peces grans que han fet aquests joves a través d'un taller formatiu de manyà i soldadura impulsat per Ampans i la Fundació Intermèdia. Es tractava que el projecte fos «estimulant» per superar el curs i, per què no, per continuar «creant». I, com subratlla Beteta, que l'arbre es construís per peces (una branca, una soca) i que els nois necessitessin treballar en grup per veure «com creixia» l'arbre va ser «una autèntica motivació». Ho repetiria? «Sí, els nois no sabien treballar el ferro però hem fet una instal·lació que té vida».



Per a l'artista, el contrast del ferro, «un material que pot semblar fred i inexpressiu», amb el moviment «orgànic» que li atorga «agafa una calidesa molt màgica». Les fulles de l'arbre són de metacrilat amb il·luminació led i l'escultura de ferro simula en 85 minuts el cicle de la vida d'un arbre que acaba regalant una poma.