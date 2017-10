L'insuperable «acudit» d'una policia en un vaixell de dibuixos

L'entrega dels LiberPress ve marcada pel context polític català i Kap ha convertit algunes de les seves declaracions als mitjans en tires còmiques. L'artista considera que aquests dies fer les vinyetes «és més difícil que mai». Capdevila explicava ahir que la realitat ara mateix és «un acudit continu. Quan t'envien policia repressora dins un vaixell de dibuixos animats, com vols fer acudits que facin més riure que l'actualitat?», va ironitzar. «En aquests temps convulsos has de fer la vinyeta que creus, i no has de reprimir la teva part més enginyosa: l'has d'estimular», assegurava. Per al dibuixant berguedà, el que està passant a Catalunya és un fet «pràcticament inèdit a la història», ja que «ha passat molt poques vegades que el futur d'un país estigui en mans de la seva gent». Aquesta realitat pot provocar una «sensació de vertigen», però no dubta que «cal aprofitar-ho». -ACN