Quan Orient i Occident es troben damunt de l'escenari

Sons d'Orient i Occident, units damunt d'un escenari. Temes pop en català que, de sobte, es barrejaven amb música tradicional turca. Això és el que es va poder veure, ahir al vespre, a la sala El Sielu, en l'estrena absoluta del projecte Mazoni & Istanbul Street Ensemble: una peculiar fusió musical de Jaume Pla, ànima de Mazoni, i cinc músics turcs vinguts especialment per a l'ocasió. Tot va començar amb una pregunta: la música és un llenguatge universal? I ahir, enmig d'una alta expectació i d'un públic nombrós, que omplia la sala a vessar, es va confirmar que sí.

El concert partia del documental Navigam: per primer cop, realitzat per TV3, que explica el viatge de Mazoni a Istanbul, i com diversos músics turcs experimenten amb el tema homònim, Per primer cop. «És la cançó que ens ha portat fins aquí», va assegurar ahir Jaume Pla. El repertori, però, també va incloure una selecció de cançons dels vuit discos de Mazoni, que els fans van poder redescobrir amb un nou embolcall sonor. Temes com El Riu, Fins que la mort ens separi, Ulls de gat mesquer o Tots Sants prenien ahir una nova dimensió, i s'intercalaven amb temes tradicionals turcs. Les llargues introduccions musicals del llaüt, el kaval -una mena de flauta allargada- i el qanun -un instrument de corda pinçada amb un so proper a l'arpa- es van entrelligar amb la bateria, el baix i la guitarra elèctrica. A la veu, destacava la dolçor de l'única integrant femenina del projecte, Ülkü Ayabla, que s'afegia a la de Pla.

Ja cap al final, l'actual situació política a Catalunya també va ser-hi present: «Em para la Guàrdia Civil / Em fot cops de porra quan vaig a votar / Però m'és igual, ho tornaria a fer», deien els primers versos del tema Ei, que surt el Sol!, inusualment versionats.