De les platges de Tànger a la Sala Gran del teatre Kursaal

Són deu acròbates i dos músics d'entre 20 i 30 anys. S'han format a la millor escola de circ de Tànger, a la platja. Ara volten per tot el món amb un grup acrobàtic amb deu anys de trajectòria. El seu últim espectacle es diu Halka i ja fa un any que els porta per tot el món. Una de les últimes actuacions va ser aquest estiu al festival Grec de Barcelona. Aquesta nit arriba a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa.



És un treball de creació col·lectiva on no faltaran les piràmides humanes típiques del país, que tant recorden els falcons que es poden veure a Catalu-nya. «És una prova de l'estreta relació que hi ha entre els dos països», diu el seu representant, Jean-François Pyka. Espanya és el país del món amb més població d'origen marroquí després de França. A més, des de Tànger es veu la punteta de la península.



«Un dels llocs típics de la ciutat, el Cafè Hafa, és ideal per fer un te a la menta mirant a Espanya. Molts somnien venir-hi a actuar algun dia», explica Pyka. Avui, a Manresa, ho podran fer amb un espectacle amb reminiscències bèl·liques. «Algunes de les formes que fan són de quan quatre o cinc guerrers pujaven un sobre l'altre, en columna, per veure-hi per sobre la muralla».



El nom de l'espectacle d'avui és Halka, que, segons expliquen, es tracta del nom del cercle que forma el públic al voltant d'un artista al carrer. «Reivindiquen la tradició, com la dels artistes de la plaça de Djemà-el-Fna de Marràqueix».



Entre els marroquins que aquesta nit seran a Manresa, n'hi ha que ho saben bé. Al grup hi ha un noi i una noia que són la setena generació de la família d'acròbates Hammich.



S'han trobat a l'aire lliure, assajant a la sorra, tot i que a Rabat també hi ha una escola de circ. Avui s'enfrontaran al silenci ritual d'una sala fosca.