Una falla gegantina per cremar els mals auguris

Des de fa anys el Mediterrani ha perdut l´alegria i el somriure, i arrossega una crisi humanitària gegantina. Aquest mar s´ha convertit en un immens cementiri on han perdut la vida milers i milers de persones mentre Europa mira cap a una altra banda. La Fira Mediterrània no defugirà aquest drama i clourà la seva 20a edició, avui (20 h), a la plaça Major de Manresa, amb l´espectacle Mar de Foc, en el qual es cremarà una falla de grans dimensions d´un vaixell solcant el mar que simbolitza el viatge que fan moltes persones que volen arribar a Europa. El projecte el lidera l´artista plàstic bagenc Txema Rico, i inclourà l´acompanyament artístic del director d´escena Sergi Ots i el cantant marroquí Walid Benselim, del grup N3rdistan.

Rico ha ideat i construït la falla amb la col·laboració de més de 200 alumnes de Manresa i la comarca que li han donat un cop de mà. L´edifici de l´Anònima ha acollit tot el procés de confecció de la falla. «Amb les falles es cremen els mals auguris, tot allò que no t´agrada», destaca Rico. I llavors es cremen com a símbol de tornar a començar i perquè no es torni a repetir aquesta tragèdia. «Aquesta fira ens porta felicitat i cultura, però no podem obviar les morts que estan succeint tan a prop de casa nostra. El Mediterrani ara ens envia desgràcies i males notícies, però hem d´intentar que no torni a passar. Hem de fer desaparèixer un mar ple de desgràcia i mort».

La falla és una construcció feta a base de moltes caixes de cartó d´embalatge de diferents mides. Els infants s´han encarregat de pintar-les de diverses tonalitats de color blau per tal que s´assembli a un mar per on navegarà el vaixell de paper. El material utilitzat per fer el vaixell és de paper, per la seva «fragilitat» i perquè les notícies dels diaris informen «de les tragèdies i els rescats que hi ha hagut al mar Mediterrani».