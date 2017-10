Un malson psicològic sense força al·legòrica

MADRE

? Estats Units, 2017. Suspens. 122 minuts. Direcció i guió: Darren Aronofsky. Intèrprets: Jennifer Lawrence (mare), Javier Bardem (ell), Ed Harris (home), Michelle Pfeiffer (dona), Brian Gleeson (el germà jove), Domhnall Gleeson (fill gran), Kristen Wiig (Herald), Jovan Adepo, Cristina Rosato, Alain Chanoine. Pantalles: Bages Centre (Manresa), Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui) i Multicines Abrera.



M adre està predestinada a ser una de les pel·lícules més controvertides de la temporada. La nova (i agosarada) proposta de Darren Aronofsky ha fet córrer rius de tinta des que es va presentar al festival de Venècia i ha generat les opinions més radicals, que oscil·len entre la genialitat i el nyap. Però el film no és ni una cosa ni l'altra.

La protagonista és la jove muller (una excel·lent Jennifer Lawrence) d'un famós escriptor que assisteix desconcertada a l'estranya i pacífica invasió de la seva casa. El director nord-americà ha bastit un thriller fantàstic i claustrofòbic que assumeix paulatinament una dimensió inequívocament al·legòrica, amb unes reminiscències apocalíptiques i bíbliques. Un còctel metafòric i declaradament explosiu que beu en les fonts de dos clàssics indiscutibles dels seixanta, com son El ángel exterminador (Buñuel) i La semilla del diablo (Polanski).

L'autor de Cisne negro teixeix un suspens de caire absorvent i intens que modula brillantment els ressorts tradicionals del gènere, fins el punt d'esclatar amb una atmosfera dantesca que arrossega literalment l'espectador. La potència expressiva que desplega el cineasta nord-americà és tan inqüestionable com la seva molesta tendència al sensacionalisme i al tremendisme. Aronofsky s'ha manifestat gairebé sempre com un director pretensiós i desmesurat que malmet conceptes atrevits amb una visió tan efectista com superficial i desproveïda dels convenients matisos. Aquestes insuficiències creatives tornen a aparèixer a Madre, que funciona com a malson psicològic però que fracassa, amb un to tan simple com sorollós, quan aspira a esdevenir una paràbola.