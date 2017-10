El Marroc explicat a través de cabrioles i piràmides humanes

Com és el Marroc? Doncs modern i tradicional. Però també sagrat i profà. Emergent i madur. Femení i masculí. Lliure i autoritari. Pot ser constantment dual, d'aquí el seu magnetisme. Justament d'això va l'espectacle Halka, que ahir es va poder veure al Kursaal. Combina l'alegria i el caos comunitari amb la disciplina que permet aixecar les figures més impossibles.



El públic va aplaudir diverses vegades durant l'espectacle i va quedar més d'un cop amb la boca oberta. Tretze acròbates de Tànger i dos músics d'origen berber van cantar, saltar, ballar i aixecar piràmides humanes amb una facilitat insòlita.



Només es van necessitar a ells mateixos i la música que sortia del rebab, del tar, la darbuka i el bendir. No hi havia escenografia, tan sols uns cubells fets de metall que tot marroquí coneix. La djefna, que les dones fan servir al matí per a la roba, i els homes, cap al tard, com a instrument de percussió. Aquí, una altra dualitat.



Un espectacle que ha recorregut sobretot França –on hi ha el seu management–, però també Portugal, Bèlgica i el mateix Marroc. És allà on les cançons tradicionals que canten són reconegudes pel públic. Però també on la desimboltura amb la qual les dues dones participen a l'espectacle té una altra lectura.



El grup s'ha entrenat passant moltes hores a la platja de Tànger. Al Kursaal hi anaven descalços i al terra hi van llençar el que semblava sorra... tot i que en realitat era serradures.



Anaven vestits també com ho farien al Marroc, alguns ben tradicionals i d'altres a la manera occidental. Utilizant el cinturó de roba amb el qual l'aprenent rep l'ajuda d'algú més experimentat per fer les millors cabrioles.



Flaire de veritat en un món de multinacionals i franquícies com les del Cirque du Soleil.