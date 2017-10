Les places seran sempre nostres

Hi va haver un temps en què la temperatura de la Mediterrània era tan gèlida que la gent es tancava en veles. Grans tendes que ocupaven les places i les omplien de públic sota sostre i entre quatre parets. Però els envelats atreuen espectadors i expulsen ciutadans. Recullen vianants i buiden de trànsit humà l'espai públic. D'uns anys ençà, el temps ha millorat i ja no queda rastre d'aquelles estructures efímeres situades com bolets enmig de la plaça Major, de Sant Domènec, de Puigmercadal. La fira està més endreçada i els carrers ja són de tothom.



La d'ahir dissabte va ser, com era previsible, una jornada de participació multitudinària. I, com en la festa major de la capital bagenca, les places van acaparar bona part del protagonisme. Això i els comentaris sobre la situació política que viu el país, entre artistes i públic, al carrer i a l'escenari. Però tornem a les places. La imatge a vol d'ocell del centre de la ciutat a mitja tarda hauria mostrat una Sant Domènec atapeïda de gent, amb uns centenars d'espectadors presenciant una funció dels acròbates d' Envà i molts, molts més, intentant ullar alguna cosa des del darrere. I des d'allí, la càmera hauria ensenyat un formiguer de ciutadans a la Plana de l'Om amb motiu de la jornada castellera, infinitat de vianants al passeig Pere III, al pati del Kursaal, sense forats buits, tant amb la dansa de Roberto Olivan com amb les actuacions dels bascos Baakai Katiuska. La plaça Europa també va registrar bones entrades -Sherpah es va encarregar d'escalfar l'ambient- i a Crist Rei no s'hi cabia. D'allí van partir rues itinerants tan esbojarrades com la dels occitans Tarasque de Tarascon, culpables de causar més d'un ensurt tant als espectadors que van veure astorats la velocitat a què llançaven la tarasca de grans dimensions -figura del bestiari popular declarada Patrimoni de la Humanitat- pel lateral del Passeig com dels voluntaris que van asseure damunt del cap inquiet del monstre, com si fossin en un toro mecànic.



En un registre molt més minimalista, però procedents també del país d'Oc, va actuar ahir el trio Aqueles. Al matí, a l'hora del vermut, en una plaça Gispert animada per les terrasses dels bars més que no pas pel públic congregat, van interpretar un repertori de cançons tradicionals. Quan ja era fosc, van fer una ruta per establiments d'hostaleria del centre de la ciutat, amb inici al Bar Pajaril, que va sorprendre els clients.



Un cop conquerides les places del centre de la ciutat, la Mediterrània es podria plantejar l'expansió als barris. Traslladar algun espectacle a la Mion, la Balconada, el Xup o la Font dels Capellans seria un símptoma més de maduresa d'un certamen que, després de dues dècades, ha consolidat una proposta que combina amb encert la dimensió lúdica amb la d'indústria cultural, la vivència al carrer amb el festival de música i arts escèniques. La fira tanca portes avui: l'espectacle de cloenda serà a la plaça Major.