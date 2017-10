Prop de 300 activitats i més de 1.100 professionals passen per la fira Mediterrània

La Fira Mediterrània de Manresa tanca aquest diumenge al vespre l'edició del seu vintè aniversari en la qual s'han organitzat prop de 300 activitats artístiques i professionals per on han passat 1.121 professionals, entre programadors, periodistes i artistes. Uns indicadors que, apunta l'organització, malgrat el lleuger descens de professionals i el nombre d'entrades venudes en els espectacles de pagament, corroboren la creixent acceptació del certamen com a punt de trobada del sector de la cultura popular i les músiques d'arrel. La programació d'aquesta vintena edició s'ha articulat a partir dels conceptes de futur, patrimoni innovació i Mediterrània, amb el concert inaugural SABA! Joves músics d'arrel, que va reunir alguns dels noms destacats en aquest estil; l'espectacle 'Cants io danses del Llibre Vermell de Montserrat'; el laboratori d'improvisació de jotes ebrenques 'A vore'; o l'espectacle de cloenda, la crema d'una falla de grans dimensions en forma de vaixell de paper a la plaça Major de Manresa que vol posar el focus sobre la crisi humanitària al Mediterrani.

La intensitat dels esdeveniments socials i polítics de les últimes setmanes no han condicionat al certamen, segons els organitzadors. Destaquen la "multitudinària" assistència ciutadana als carrers i recintes durant la jornada d'aquest dissabte, tot i un descens del 12% respecte el 2016 d'ocupació dels espectacles de pagament, que ha assolit un 72%. En aquest sentit, apunten que la venda anticipada d'entrades ha patit una davallada important en les últimes setmanes, "en consonància amb la resta de sector cultural del país", mentre que la venda a última hora ha tingut un millor comportament. S'han venut, en total, 9,264 entrades i s'han esgotat localitats en deu funcions. Dels 177 espectacles artístics, un 36% eren de pagament.

Les principals coproduccions i estrenes han tingut una "bona acollida", remarquen des de la Fira Mediterrània. En aquest sentit, destaquen l'aventura turca de Mazoni; les recreques d'arrel de Maika Makovski i Roberto Olivan, Laurent Delforge i Vox Bigerri; els clowns Toti Toronell i Pere Hosta, o el procés d'investigació de Joana Gomila al voltant del cant de la Sibil·la. El certamen ha mostrar en aquesta edició les propostes de més d'un centenar d'artistes: Cirique Rouages, Brunette Bros, Kukai Dantza & Brodas Bros, Mísia, Helena Lizari i Laida Aldaz, entre d'altres.

L'altra professional, d'altra banda, ha comptat amb 1.121 persones acreditades –un 1,4% menys que l'any passat-, de les quals 171 internacionals de 128 entitats. La Llotja situada al Museu de la Tècnica, apunta l'organització, es continua consolidant com a punt de trobada, reunió i negoci. Una de les activitats destacades ha estat també la presentació de dinou projectes en categories com innovació cultural, projectes escènics o altres. En aquest mateix espai s'han habilitat 45 espais. Paral·lelament, la Fira ha incrementat fins a vuit el nombre de reunions plenàries d'entitats i xarxes culturals, com l'associació de teatre familiar Kacu Mensi, la Plataforma Arts de Carrer, l'Associació Xàfec –festivals de música-, l'Associació 4 vents –fires musicals- i la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya, entre d'altres. En aquest context s'han celebrat també el IV Wine & Fest Forum i el Congrès Internacional de Festivals de Músiques del Món i Flok, en què han participat 61 festivals -45 dels quals internacionals-.