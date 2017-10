Els 'Quicos' tornen a la fira en un dels plats forts del dia

El concert que aquesta tarda Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries faran al costat del centenar de músics de la Banda de Música de la Lira Ampostina,dirigida per Octavi Ruiz, només s'ha pogut veure i sentir una vegada: a l'Auditori de Barcelona per celebrar 30 anys del Tradicionàrius, el 25 de març. A la Sala Gran del Kursaal (avui, 18 h), l'històric grup de les Terres de l'Ebre, que aquest desembre celebrarà 25 anys, portarà a l'escenari manresà «una fusió de dues expressions de música d'arrel molt vives al sud del país», explica Arturo Gaya, ànima de la formació. Això és, d'una banda, «la jota reproposada, boleros, fandangos» dels Quicos, amb la Lira Ampostina, que, com les bandes de les Terres de l'Ebre -«pràcticament cada poble en té una»-, tenen en els instruments de metall un element «molt festiu». Les dues formacions interpretaran una selecció de peces del grup ja arranjades per a banda amb les cançons del seu darrer disc, No tinc diners (2017). La banda de les Terres de l'Ebre és una de les formacions que més cops ha trepitjat una fira que, subratlla Gaya, «s'ha fet molt gran i s'ha internacionalitzat molt». Abans, recorda, «la vivíem més perquè compartíem més estones amb els artistes», però que hagi crescut és un senyal, diu, «que els espectacles lligats a la tradició arriben a més públic».